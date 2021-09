Za pośrednictwem internetu Valentino będzie sprzedawać czarną bluzę z napisem "Zaszczepiony/a" i logotypem marki. Akcja jest wynikiem współpracy z UNICEF-em w zakresie promowania szczepień oraz działania na rzecz dostarczania szczepionek do krajów najuboższych.

Dom mody Valentino sprzedaje bluzę dla zaszczepionych. Cena z górnej półki

W bluzie pokazał się Pierpaolo Piccioli, dyrektor kreatywny domu mody Valentino. Jak się okazuje, produkt stworzyła firma Cloney, ale wykonanie bluz spodobało się Piccoliemu na tyle, że zdecydował się wypuścić limitowaną edycję, wspierając tym samym walkę z koronawirusem.

Zaszczepienie się stało się najskuteczniejszym sposobem walki z globalną pandemią koronawirusa, a także symbolem szacunku dla innych i odpowiedzialności społecznej - czytamy w oświadczeniu domu mody, które pojawiło się na Instagramie.

Piccioli zaapelował też o to, by nie wykorzystywać hasła wolności osobistej, by się nie szczepić.

Wolność musi być chroniona i wszyscy musimy o nią walczyć, ale szanując jednocześnie wolność bycia sobą, wolność myśli, miłości, wyrażania i walki o własne idee. Niestety nie wszystkie kraje mają równy dostęp do szczepionek. Dzięki tej współpracy Valentino wspiera UNICEF w ich dostarczaniu.

Cena bluzy to 690 dolarów, czyli około 2800 złotych. Całość dochodu ze sprzedaży produktu ma wesprzeć projekt Covax. To międzynarodowa inicjatywa mająca zapewnić powszechny dostęp do szczepionek przeciw COVID-19 również w krajach najbiedniejszych.

Przypomnijmy, że wcześniej apelował o to książę Harry, który podczas gali czasopisma "GQ" wezwał rządy do rozwiązania problemu "ogromnej dysproporcji" w dostępie do szczepionek przeciw COVID-19 na świecie.