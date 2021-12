Więcej na temat popularnych i lubianych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Nie wszystkie dzieci gwiazd uwielbiają przebywać w blasku fleszy, czy brylować na ściankach. Niektórzy wiodą całkiem spokojne życie, pomimo tego, że ich rodzice są celebrytami, aktorami, czy piosenkarzami. Kto nie korzysta ze sławy rodziców, tylko działa na drugim planie? Oto zestawienie nieznanych dzieci gwiazd i celebrytów.

Tennyson Crowe

To, jak wygląda dziś syn Russella Crowe'a, wiemy dzięki fotorelacji, którą udostępniła żona aktora. Danielle Spencer z okazji 15. urodzin Tennysona zestawiła na Instagramie archiwalne i aktualne zdjęcia nastolatka.

Mój najmłodszy syn kończy 15 lat. Nie mogę w to uwierzyć - napisała.

Trzeba przyznać, że młodzieniec coraz bardziej przypomina swojego ojca. Ma identyczny nos i wystylizowane na aktora włosy. Na razie nie zaistniał w show-biznesie, ale kto wie, może niedługo pójdzie śladami popularnego taty i zagra w kultowych filmach.

Syn Russella Crowe'a - Tennyson Instagram/@daniellespencerofficial

Jakub Wellman

Syn Doroty Wellman nie jest podobny do swojej matki. Choć we krwi ma ochronę prywatności, zdarzały się okazje, że pozował u boku dziennikarki na ściance. Jakub to uroczy blondyn, a przede wszystkim wyczekane dziecko gwiazdy "Dzień dobry TVN". Urodził się w 1993 roku po kilku latach starań dziennikarki i jej męża. Dziś ma już 28 lat i nie wykorzystuje popularności swojej mamy.

Marzyłam o tym, żeby był czuły, mądry, szarmancki, otwierający paniom drzwi auta i jednocześnie umiejący zrobić jajecznicę - mówiła w jednym z wywiadów Wellman.

Dorota Wellman z synem Jakubem podczas rozdania nagród Wiktory 2011 VIPHOTO / East News

Włodarczyk olśniewa na ściance w Gdyni. Ale kto to? Przyszła z synem! Wózek kradnie show

Jerzy Wasowski

Monika Olejnik nie poświęciła się macierzyństwu, tak jakby tego chciała. Wciąż zabiegana przeoczyła ważne momenty dorastania syna. Teraz Jerzy Wasowski jest już dorosłym mężczyzną i sam założył rodzinę.

Syn urósł, a ja ciągle pracuję. Pewne momenty w jego życiu jedynie mi przemknęły, bo ja wiecznie biegałam z mikrofonem. Żałuję, że tak wpadłam w tę pracę i nie mam więcej dzieci - wyznała po latach dziennikarka w rozmowie z magazynem "Viva".

Monika Olejnik z byłym partnerem i synem Jerzym Wasowskim East News

Daisy True Ryan

W 2006 r. Meg Ryan adoptowała dziewczynkę z Chin - Daisy True. W jednym z wywiadów aktorka opisała swoją córkę jako "inteligentną i bardzo hojną". W chwili adopcji dziewczynki Meg Ryan miała już 14-letniego syna Jacka, ze związku z aktorem, Dennisem Quaidem. Daisy True Ryan ma dziś 17 lat, ale w przeciwieństwie do swojego brata, nie planuje (przynajmniej na ten moment) kariery aktorskiej.

Daisy True Ryan - adoptowana córka aktorki Meg Ryan https://www.instagram.com/p/BarkuaeDMEu/

Jędrzej Dużyński

Maryla Rodowicza - królowa polskiej sceny muzycznej jest matką trojga dzieci: Jana, Jędrzeja oraz Katarzyny. To właśnie Jędrzej jest jej najmłodszym dzieckiem, a dodatkowo jedynym owocem miłości z byłym już (od niedawna) mężem - Andrzejem Dużyńskim. Jędrzej od dziecka wykazywał zainteresowania artystyczne, kochał grę na perkusji, a także chciał zostać reżyserem. Życie zweryfikowało jego plany i dziś zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem biznesów.

Jędrzej Dużyński - najmłodszy syn Maryli Rodowicz https://www.instagram.com/p/BN2JVWDgBF1/

Filip Frąckowiak

Ma za sobą trudne dzieciństwo i zmianę nazwiska - Filip Frąckowiak, jedyny syn sławnej piosenkarki Haliny Frąckowiak oraz dziennikarza i opozycjonisty - Józefa Szaniawskiego, dziś jest radnym m. st. Warszawy. Gdy miał raptem pięć lat, jego ojciec został zatrzymany przez ówczesne władze pod zarzutem rzekomej współpracy z CIA. Jako dziecko nie wiedział, gdzie przebywa jego rodzic. Halina Frąckowiak przez lata utrzymywała, że wyjechał za granicę. By ochronić go przed reakcją społeczeństwa oraz władz po skazaniu Szaniawskiego, podjęto radykalne kroki - nazwisko Filipa zmieniono na panieńskie matki.

Radny Warszawy Filip Frąckowiak Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Gazeta

Karolina Szaciłło

Karolina Szaciłło ma dziś 18 lat i jest najstarszą córką aktorki Moniki Mrozowskiej i Macieja Szaciłło. Obecnie uczy się i nie planuje pójść w ślady znanej mamy. Monika Mrozowska, choć najczęściej pokazuje na Instagramie swoje młodsze dzieci, czasem publikuje także zdjęcia Karoliny. Wielu obserwatorów aktorki twierdzi, że jej najstarsza córka jest uderzająco podobna do gwiazdy.

Karolia Szaciłło - córka Moniki Mrozowskiej https://www.instagram.com/p/CTC0ikzDASD/?utm_source=ig_embed