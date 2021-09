Chelsy Davy spotykała się z księciem Harrym od 2004 do 2010 roku. Pochodząca z Zimbabwe partnerka młodszego syna księcia Karola miała więc okazję, by poznać bliżej rodzinę królewską - w tym ewentualnego przyszłego szwagra i jego ukochaną Kate Middleton. O ile książę William pałał do Chelsy dużą sympatią, o tyle aspirująca wówczas do tytułu księżnej Kate stroniła od córki afrykańskiego biznesmena. Dlaczego? Dwie konkretne sytuacje sprawiły jej dużą przykrość.

REKLAMA

Księżna Kate znowu pojawiła się publicznie. Kreacja piękna, ale wiele ukrywa

Księżna Kate zazdrosna o dawną dziewczynę księcia Harry'ego

Kate Middleton i Chelsy Davy były razem widywane wyłącznie podczas oficjalnych wydarzeń i rodzinnych imprez. Prywatnie nie spędzały ze sobą zbyt wiele czasu. Jako pierwsza z inicjatywą bliższego poznania się miała wyjść wybranka księcia Williama. Próba ta skończyła się jednak fiaskiem. Middleton poczuła się mocno urażona, gdy wieloletnia partnerka Harry'ego... odmówiła jej wspólnych zakupów. Choć powód był prozaiczny - Chelsy stwierdziła, że mają zupełnie odmienny gust - Kate obraziła się na amen.

Księżna Kate, Chelsy Davy East News

Chelsy Davy była ulubienicą nie tylko zakochanego w niej księcia Harry'ego. Utrzymywała świetny kontakt również z księżniczkami Beatrice i Eugenią, a nawet z siostrą Kate - Pippą Middleton. Poczucie humoru wychowanej w Afryce młodej dziewczyny doceniał szczególnie książę William, co nie spodobało się jego partnerce.

Zobacz wideo Nie zawsze było kolorowo, ale wytrwali. Kate i William świętują z dziećmi 10. rocznicę ślubu!

Tuż przed rozstaniem w 2007 roku Kate miała usłyszeć od Williama bolesne słowa. Ukochany porównał ją do dziewczyny brata. Middleton nie wypadła w tym zestawieniu korzystnie.

Chealsy jest taka zabawna, dlaczego nie możesz być taka jak ona? - powiedział dosadnie.

Trudno się dziwić, że Kate i Chelsy nie zostały przyjaciółkami. A co z Meghan? Niechęć do Markle ma chyba jednak nieco inne podłoże. W końcu sam William dawał dowody tego, że nie przepada za szwagierką. W tym przypadku nie powinno więc być mowy o zazdrości.

Meghan i Harry mają dość podziałów. Planują podróż do Londynu. Padła konkretna data