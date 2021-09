Andrzej Duda pojawił się podczas 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, gdzie pomylił prezydentów Stanów Zjednoczonych. O gafie dyplomatycznej naszego prezydenta szybko zaczęły informować media z całego świata. Para prezydencka upamiętniła również ofiary ataków terrorystycznych, z 11 września na World Trade Center. Na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta pojawiły się zdjęcia z tego wydarzenia. Na jednym z nich widać, że kobieta w mundurze rzuciła się w ramiona Agaty Dudy.

Agata Duda ciepło przywitana podczas delegacji w USA

Andrzej Duda i Agata Duda w ciągu czterech dni mają do odbycia mnóstwo spotkań dyplomatycznych. Pierwsza Dama odwiedziła nowojorskie muzeum Frick Madison, by później razem z Andrzejem Dudą oddać cześć zmarłym, którzy polegli w zamachu na World Trade Center. We wrześniu minęła dwudziesta rocznica tego tragicznego wydarzenia, które wstrząsnęło całym światem. Prezydent wraz z małżonką złożyli wieniec pod Drzewem Przetrwania w Strefie Zero. To właśnie w tym miejscu do czasu zamachu stały dwie wierze.

Na stronie Kancelarii Prezydenta pojawiły się zdjęcia, na których widać jak Andrzej Duda wraz z Agatą Dudą spotkali się z uczestnikami wydarzeń z 11 września 2001 r. oraz przedstawicielami służb mundurowych polskiego pochodzenia, którzy brali udział w akcji ratunkowej przy WTC.

Bohaterstwo strażaków i policjantów było niewyobrażalne - powiedział prezydent.

Jedna z fotografii wyjątkowo zwraca uwagę. Fotograf uchwycił wzruszający moment, do jakiego doszło pomiędzy Pierwszą Damą a kobietą ubraną w mundur. Przedstawicielka służb mundurowych rzuciła się w ramiona Pierwszej Damy i ją przytuliła. Agata Duda nie pozostała jej dłużna i odwzajemniła ten gest.

Agata Duda ciepło przywitana podczas delegacji w USA Fot. Grzegorz Jakubowski/ KPRP

Agata Duda na to wydarzenie założyła czarny zestaw, na który składała się marynarka, ołówkowa spódnica i biała koszula. Wygląda na to, że para prezydencka została bardzo życzliwe powitana.