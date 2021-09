Justin Bieber i Hailey Bieber prawie dwa lata temu stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Od tamtej pory Hailey stała się o wiele bardziej pożądaną twarzą w świecie mody, jednak zdecydowała się nieco zwolnić tempo i skupić się na pielęgnowaniu rodzinnego ogniska z mężem. O tym, że para chciałaby wkrótce powiększyć rodzinę, mówi się już od dawna. Wiele wskazuje na to, że już wkrótce na świecie pojawi się ich pierwsze dziecko. Gest Justina wobec Hailey podczas Met gali mówi wiele, jednak jej słowa, mówią jeszcze więcej.

Na tegorocznej gali Met zjawiła się cała masa największych gwiazd. Nie mogło zabraknąć również Justina Biebera i Hailey Bieber. Para na czerwonym dywanie postawiła na klasykę, jednak jeden szczegół wzbudził największe zainteresowanie fotoreporterów. W pewnym momencie piosenkarz zaczął dotykać ukochaną po brzuchu, tak jakby chciał obwieścić światu, że spodziewają się dziecka. Szybko jednak zdjął rękę z jej brzucha, a to dlatego, że poprosiła go o to sama Hailey. Nie oznacza to jednak, że plotki o ciąży są fałszywe. Wręcz przeciwnie, a świadczyć o tym mogą słowa modelki.

Nie rób tego tak jednoznacznie - szepnęła mu do ucha Hailey.

Czyżby Hailey i Justin chcieli jeszcze poczekać z ogłoszeniem radosnej nowiny?

