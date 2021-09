W programie "Love Island" pojawiły się nowe uczestniczki. Ola wybrała Arka, który jeszcze niedawno wzdychał do Andzi, ale niestety dostał od niej kosza. Pomiędzy nimi wywiązała się ostra sprzeczka, która doprowadziła do zakończenia związku. Andzia nie ukrywała, że dusi się w tej relacji i potrzebuje czasu, jednak Arek nie zamierzał dać jej przestrzeni. Widzowie show byli zdania, że to dziewczyna jest "tą złą" i zarzucali jej obłudę. Szybko jednak zmienili zdanie, gdy zobaczyli, jak Arek podchodzi do relacji z Olą. Islander błyskawicznie się zaangażował i pokazał zaborczość. W komentarzach widzowie nie zostawili na nim suchej nitki.

REKLAMA

Zobacz: "Love Island". Widzowie biorą stronę Arka i kpią z Andzi: Zaraz znowu magicznie wrócą uczucia

Zobacz wideo Love Island - fragment odcinka

Wpadka Andrzeja Dudy podczas przemówienia w Nowym Jorku. "Smutny kabaret"

"Love Island". Arek krytykowany za zaborcze zachowanie

Arek w programie dał się poznać jako najbardziej kochliwa osoba. Mężczyzna nie ma problemu z tym, by przed dopiero co poznaną partnerką się otworzyć i snuć wspólne plany na przyszłość. Kłótnia z Andzią nie dała mu do myślenia i kiedy teraz próbuje nawiązać nową relację, w dalszym ciągu popełnia te same błędy. W rozmowie z Olą mówił o wielkiej miłości, co zaniepokoiło fanów, gdyż mężczyzna poznał partnerkę dobę wcześniej, a już układa wspólną przyszłość.

Na Instagramie programu nie zabrakło negatywnych komentarzy, uderzających w zachowanie Arka. Fani są zdania, że w końcu poznali się na mężczyźnie, który według nich jest toksyczną osobą. Arek wygląda na takiego, który ma dobre intencje, ale swoim zachowaniem osacza partnerkę i "zamyka ją w złotej klatce". Przy okazji internauci wykazali się większym zrozumieniem dla Andzi, która wcześniej zetknęła się z hejtem.

Gdzie są ci, co cisnęli Andzi, za to, że odrzuca tak fantastycznego faceta? Od początku to czułam, że to toksyczny facet, który osacza, tłamsi i zamyka w złotej klatce, nie pozwalając oddychać, wszystko pod przykrywką troski i uczucia - czytamy.

'Love Island'. Arek krytykowany za zaborcze zachowanie Fot. Instagram/ loveislandwyspamilosci

Monika Richardson otwarcie przyznała, że chodzi na terapię. Podała powód

Jak potoczą się losy wyspiarzy i czy Arek da partnerce większą swobodę? Tego dowiemy się już niebawem, oglądając najnowszy odcinek programu. Zgadzacie się ze słowami internautów?