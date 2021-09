Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny od jakiegoś czasu urządzają nowy dom, do którego zamierzają się przeprowadzić. Piosenkarka zrelacjonowała fanom na Instagramie postępy w urządzaniu wnętrz. Piłkarz i jego żona wynajęli firmę zajmującą się meblami na wymiar. Tych jest w domu sporo. Marina pokazała pokój Liama i fragment salonu z jadalnią.

Marina Łuczenko urządza nowy dom. Pokazała w sieci salon i pokój Liama

Budowa wymarzonego gniazdka rozpoczęła się w ubiegłym roku. Do tej pory para najczęściej przebywała we Włoszech, podróżując także do Polski, gdzie zatrzymywała się w swoim domu w środku lasu. Jednak przyszedł czas na nowe lokum. I to nie byle jakie. Kiedy piosenkarka relacjonowała postępy z budowy, nadmieniła, że w wielopiętrowym budynku oprócz schodów będzie znajdowała się również winda. Obecnie dom jest już wykończony, a także umeblowany i pozostały ostatnie poprawki. Marina nagrała InstaStories, na którym zrobiła fanom wirtualny spacer po posiadłości. Pokazała w nagraniu przede wszystkim pokój najmłodszego członka rodziny.

Liam Szczęsny będzie miał do dyspozycji przestronne, duże pomieszczenie, w którym znalazła się ciekawa zabudowa. Dwie szafy, półki, a także komoda rozciągnięta na całą ścianę oraz tapicerowane siedzisko pod oknem. W pokoju znalazła miejsce także niebieskoszara kanapa, miękki dywan i beżowy fotel z podnóżkiem. Zabudowa i ilość miejsca do przechowywania robią wrażenie. Z kolei w salonie i przylegającej do niej jadalni znajdują się także meble w zabudowie. Są tak przeszklone kredensy i szafki. Zdobią je gałki w kolorze złota. Całość utrzymana jest w szarościach i beżach. Kadry z nowego domu Szczęsnych znajdziecie w naszej galerii.