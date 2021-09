Magda z "Love Island" opowiedziała uczestnikom o guzku, który zaniepokoił ją jakiś czas temu. Kobieta najpierw szukała informacji o swojej przypadłości w internecie, a potem udała się na konsultacje z lekarzem. Specjalista stwierdził, że zgrubienie, które zauważyła Magda, to nowotwór. Na szczęście nie była to złośliwa zmiana, ale wyznanie Magdy w show wprawiło widzów w niejaką konsternację. Dlaczego?

Widzowie nie byli zachwyceni wyznaniem Magdy, a zwłaszcza momentem, w jakim się ono pojawiło. Dziewczyna opowiedziała swoją historię Wiktorowi, ale wyemitowano ją w show w takiej chwili, że wygląda to na celowe zdobywanie przychylności uczestników programu oraz samych widzów, ponieważ to oni oddają decydujące głosy w aplikacji powiązanej z show. W sieci znajdziemy komentarze fanów formatu na ten temat i mają one dosyć cyniczny wydźwięk.

Ale timing z tą historią! Szkoda mi jej, ale pokazanie tego, żeby była z Wiktorem ciekawszą parą - słabe.

No tak, puszczają takie opowieści, żeby było większe zainteresowanie - komentują nieprzychylnie.

Podejrzewają, że historia Magdy pojawiła się w momencie, w którym ona i Wiktor stali się dla widzów parą "nudną" i "przewidywalną". Żeby na nowo poruszyć serca widzów właśnie teraz wyemitowano w programie historię o nowotworze u dziewczyny - zabiegi takie znamy świetnie z innych show, gdzie awansują osoby z tragicznymi historiami na koncie, a niekoniecznie z talentami.

Magda na szczęście jest już zdrowa, co jest oczywiście najważniejsze w tej sytuacji. Jednak pytanie o moment emisji jej wyznania przez produkcję nie cichnie.

"Love Island". Kim jest Magda Lichota? Islanderka ma wysokie wymagania względem partnera

28-letnia Magda jest w "Love Island" od samego początku. Kobieta na co dzień zajmuje się koordynowaniem działu IT w jednej z warszawskich korporacji. Jej ogromną pasją jest śpiew, a miłość do muzyki została w niej zaszczepiona przez mamę, która ma własny zespół szantowy.

Magda jest singielką od ponad sześciu lat i jak sama przyznała, życie w pojedynkę zaczęło jej się nudzić. Kobieta ma sprecyzowane oczekiwania, jeżeli chodzi o wygląd i charakter partnera. Musi to być mężczyzna zdecydowany i ambitny, najlepiej bardzo wysoki blondyn o nieco chłopięcej aparycji.

