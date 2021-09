Anna Lewandowska na swoim Instagramie dzieli się z internautami poradami dotyczącego zdrowego stylu życia oraz ważnymi osobistymi momentami. Widzieliśmy tam, chociażby kadry z rodzinnych wakacji czy urodzinowe posty dla Roberta Lewandowskiego. Tym razem również pojawił się on na jednym z InstaStories. Małżonkowie wybrali się razem na ważne wydarzenie sportowe.

Elegancka Anna Lewandowska na sportowej ceremonii z mężem

Wspomniane wydarzenie związane było z wręczeniem nagrody Złotego Buta dla piłkarza. Wyróżnienie to jest przyznawane najlepszemu strzelcowi europejskich rozgrywek ligowych. W tym roku tytuł ten przypadł Robertowi Lewandowskiemu za 41 bramek w Bundeslidze, które miał na swoim koncie sezonie 2020/2021. Ceremonia odbyła się we wtorek 21 września w muzeum Bayernu Monachium na Allianz Arenie.

Obecni na niej Anna i Robert Lewandowscy postawili na bardzo eleganckie stroje dostosowane do tej okazji. Mogliśmy je podejrzeć na instagramowych profilach małżonków. Widać tam, że żona piłkarza założyła czarną sukienkę za kolano, która była dopasowana do sylwetki. Do kreacji od Dolce & Gabbana (za blisko siedem tysięcy złotych) dobrała czółenka w tym samym kolorze oraz torebkę na łańcuszku, również pochodzącą z włoskiego mody, wartą prawie sześć tysięcy złotych. Z kolei Robert Lewandowski dumnie pozował z nagrodą w szarym garniturze. Dobrał do niego krawat w podobnym kolorze i ze wzorami. Buty natomiast były ciemne. On również postawił w swojej stylizacji na markę Dolce & Gabbana. Jak widać, klasyka nie musi oznaczać nudy i para zdecydowanie zadała szyku na imprezie.

W opublikowanym poście piłkarz nie krył swojego szczęścia z otrzymanego wyróżnienia. Podziękował swojej rodzinie, kolegom z drużyny, trenerom i całemu Bayernowi Monachium. Z kolei Anna Lewandowska pisała na InstaStories, jak bardzo dumna jest ze swojego męża.

