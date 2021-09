Iza ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ponownie jest singielką. Poinformowała o rozstaniu z Kamilem za pośrednictwem Instagrama. Przyznała, że mimo starań ich relacja nie przetrwała próby czasu. Fani nie ukrywali, że są zasmuceni ich decyzją, gdyż parze szybko udało się wzbudzić sympatię widzów. Niewątpliwie jednak wizerunek Izy zmienił się po programie. Uczestniczka jakiś czas temu przeszła na dietę, a teraz pochwaliła się jej efektami. Na InstaStories porównała zdjęcia przed odchudzaniem z fotką, na której z dumną prezentuje wyćwiczone ciało.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza pochwaliła się metamorfozą sylwetki

Izabela w jednym z wywiadów podkreśliła, że przeszła na dietę, by czuć się zdrowszą i być najlepszą wersją samej siebie. Juszczak wyznaczyła sobie za cel utratę 15 kilogramów i wygląda na to, że udało jej się go osiągnąć. Na InstaStories zorganizowała Q&A i odpowiedziała na pytania fanów. W odpowiedzi na prośbę jednego z nich opublikowała porównawcze zdjęcia, na których widać, jak zmieniło się jej ciało.

Na jednym z nich pozuje w lustrze w czarnym zestawie. Na kolejnym uczestniczka ma na sobie komplet sportowy i z dumą prezentuje efekty wyrzeczeń i konsekwencji w walce o wymarzoną sylwetkę. Juszczak nie ukrywała, że decyzja o rozpoczęciu diety nie należała do najłatwiejszych, ale efekty jakie widziała w lustrze, motywowały ją, by przestrzegać swojego planu.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Iza pochwaliła się metamorfozą sylwetki Fot. Instagram/ iziiij85

Sekretem Izabeli jest zrównoważona dieta. Uczestniczka zwraca uwagę na to, co je. Z powodu problemów z kolanem przez jakiś czas nie mogła uprawiać aktywności fizycznej, ale z czasem włączyła do swojego planu ćwiczenia, co szybko przyniosło oczekiwane rezultaty.

Iza nie katuje się na siłowni. Zdradziła, że najczęściej chodzi na bieżni czy jeździ na rowerze stacjonarnym. Internauci są zdania, że wygląda rewelacyjnie, a my nie możemy się z nimi nie zgodzić.