Lara Gessler prawie rok temu została mamą. Dokładnie 21 października 2020 roku wraz z Piotrem Szelągiem przywitali na świecie córkę, której dali na imię Nena. Od tamtej pory pociecha zdominowała życie celebrytki, czym ta chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Były już relacje z podróży do Zakopanego czy Fuerteventury, rodzinnych zabaw i spotkań z babcią. Teraz przyszedł czas na pokazanie pokoju dziecka. Ten jest urządzony dość oryginalnie jak na niespełna roczną dziewczynkę. Jak wyszło? Według nas zdecydowanie na plus, ale przekonajcie się sami.

Lara Gessler prezentuje pokój córki, a w nim łóżeczko w stylu vintage. Wiemy, ile kosztuje ten model. Tano nie jest

Pokój, który Lara Gessler urządziła córce, z pewnością nie należy do banalnie urządzonych. Nie dominują w nim różowe kolory, jak to bywa w zwyczaju. Wręcz odwrotnie. Na zdjęciu zamieszczonym przez celebrytkę na Instagramie widzimy zabytkowy fotel, przy którym stoi drewniane łóżeczko, nad którym wisi brązowy baldachim. Musimy przyznać, że to dość niekonwencjonalne rozwiązanie, jednak bardzo klimatyczne. Zobaczcie zresztą sami.

Lara Gessler instagram.com/lara_gessler/

Łóżeczko córki Lary pochodzi ze sklepu Woodies Safe Dreams. To model Noble Cot Bed vintage 140×70, za który trzeba zapłacić 739 złotych. Nie jest to najtańsza opcja, jednak musimy przyznać, że w klimatycznie urządzonym pokoju Neny robi niemałe wrażenie.

łóżeczko dziecięce woodies.pl

