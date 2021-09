Choć od wystartowania nowej edycji programu "Hotel Pradise" minęło zaledwie kilka tygodni, to trzeba przyznać, że z odcinka na odcinek robi się coraz ciekawiej. Oliwy do ognia może dolać nowy uczestnik, czyli Janek Pyrek, który z pewnością wzbudzi wiele emocji i kontrowersji.

"Hotel Paradise". Kim jest 29-letni Janek Pyrek?

Janek Pyrek ma 29 lat i pochodzi z Warszawy. Kojarzycie tę twarz? Nic dziwnego. Nowy uczestnik "Hotelu Paradise" jest całkiem znany w show-biznesowych kuluarach, a na koncie ma kilka ciekawych projektów. Tym razem postanowił spróbować szczęścia w programie randkowym, bo od dłuższego czasu jest singlem.

Janek od szóstego roku życia grał w piłkę nożną, ale kontuzja uniemożliwiła mu zrobienie kariery na boisku. Postanowił więc na aktorstwo. Widzieliśmy go w filmie "Druga połowa" z Cezarym Pazurą, w którym wcielił się w postać asystenta trenera. Brał też udział w wyborach Mistera Polski 2019 roku, a następnie pokazał się w kilku polskich serialach oraz zagrał epizod w "Procederze".

Janek Pyrek nadesłane/dobremedia.com

Wiele wskazuje na to, że największe rzeczy jeszcze przed nim. I to nie tylko dzięki "Hotelowi Paradise", ale przede wszystkim przez to, że Janka zobaczymy w filmie "Gierek" i to ponoć w znaczącej roli.

Teraz 29-latek skupia się jednak na randkowym show TVN7. Myślicie, że znajdzie w nim prawdziwą miłość? Z pewnością nieźle namiesza. Być może dzięki jego obecności chwilę spokoju będzie miała Wiktoria, na której ostatnio koncentruje się cała uwaga pozostałych uczestników. Przypomnijmy, że kobieta nie do końca została zaakceptowana przez grupę, a z tego powodu w poniedziałkowym odcinku puściły jej nerwy.

