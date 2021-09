Tomasz Kędziora i Wiktoria Stecyk wzięli ślub, a na Instagramie obficie relacjonowali przebieg uroczystości. Głównie modelka udostępniała ujęcia znajomych, którzy chwalili się nagraniami i zdjęciami z wesela. Luksusowo? Mało powiedziane.

Tomasz Kędziora i Wiktoria Stecyk wzięli ślub

Znajomość Wiktorii Stecyk i Tomasza Kędziory zaczęła się po transferze piłkarza z Lecha Poznań do Dynama Kijów. To właśnie dzięki temu poznał przyszłą żonę, która mieszka na Ukrainie. Ich pierwsze wspólne zdjęcia pojawiły się w 2019 roku. Kiedy zaczęła się zimowa przerwa w rozgrywkach ukraińskiej ligi na początku tego roku, Tomasz Kędziora zabrał ukochaną do Dubaju i się jej oświadczył. Po dziewięciu miesiącach narzeczeństwa, w ostatni weekend, wzięli ślub.

Na tę okazję wybrali wyjątkowe miejsce - luksusowy Fairmont Grand Hotel, położony w stolicy Ukrainy. Przyznamy, że trudno było skupić uwagę na czymkolwiek w sali, bo wszystkie elementy - od kryształowych żyrandoli, po wszechobecne białe bukiety - zwracały uwagę. Na posadzce leżał kwiatowy dywan, a na stołach - złota zastawa. Przepych będzie w tym przypadku idealnym określeniem. Bez wątpienia cel został jednak osiągnięty - wystrój naprawdę robi wrażenie.

Dodatkowo, suknia panny młodej świetnie pasowała do otoczenia - Wiktoria nie wybrała klasycznej bieli, a srebrną mini kreację z bufiastymi rękawami i ciągnącym się po ziemi trenem. Tomasz z kolei postawił na klasykę.

Więcej zdjęć ze ślubu pary znajdziecie w naszej galerii.

