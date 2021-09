Wygląda na to, że Olga Bołądź w końcu znalazła odpowiedniego partnera. Aktorka w przeszłości spotykała się z Sebastianem Fabijańskim czy z Mikołajem Roznerskim. Od ponad roku związana jest z właścicielem kilku warszawskich klubów. W końcu postanowiła pokazać się z ukochanym publicznie, czym zbudziła zainteresowanie mediów. Co wiadomo o mężczyźnie?

Olga Bołądź z partnerem na ściance

Olga Bołądź rzadko kiedy mówi na temat życia prywatnego. W zeszłym roku potwierdziła krążące plotki i przyznała, że jest w związku. Wówczas pokazała, że razem z tajemniczym partnerem relaksuje się w Bieszczadach. Z czasem zaczęła chętniej dodawać zdjęcia z Jakubem, a teraz postanowiła zabrać go na pierwszą imprezę branżową, na której zadebiutowali jako para.

Do tej pory aktorka trzymała swój związek z dala od blasku fleszy, jednak w końcu postanowiła wspólnie z Jakubem wystąpić przed obiektywami fotoreporterów. Na to wydarzenie Olga założyła przylegającą do ciała, czarną sukienkę do kolan. Kreacja z asymetrycznymi rękawami świetnie leżała na jej sylwetce. Do zestawu Olga dobrała błyszczące kozaki.

Jakub zaliczył debiut na ściance w eleganckim zestawie, na który składał się granatowy garnitur z kamizelką w kratkę i barwny krawat. Wspólnie szeroko uśmiechali się w stronę fotoreporterów. Mężczyzna w przeszłości pojawił się na Instagramie Olgi, a teraz wygląda na to, że ich związek wszedł na kolejny etap.

Olga Bołądź z partnerem na ściance 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Fot. AKPA

Kim jest Kuba Chruścikowski - partner Olgi Bołądź?

Wiadomo, że Olga i Jakub spotykają się od ponad roku. Mężczyzna jest przedsiębiorcą i właścicielem kilku lokalów w Warszawie, w tym klubów i restauracji. Chruścikowski jest młodszy od swojej partnerki o siedem lat i jest przed 30. Jakub prowadzi konto na Instagramie pod nazwą "jchruscikowski", jednak ma ustawiony profil jako prywatny. Tworzą ładną parę?