Aira Marie Brown urodziła się w Stanach Zjednoczonych, a swoją karierę w świecie mody rozpoczęła zaledwie w wieku dwóch lat. Wszystko przez rodziców, którzy wysłali zdjęcia uroczej dziewczynki do jednej z agencji modelingowych. Odzew był natychmiastowy, dlatego niedługo później mała dziewczynka była rozchwytywana i pracowała na planach sesji zdjęciowych. Miała na sobie kolczyki, pełny makijaż i karykaturalne fryzury, dzięki czemu szybko okrzyknięto ją żywą laleczką Barbie.

Gdy miała dwa latka, świat okrzyknął ją żywą lalką Barbie. Tak wygląda po latach

Wygląd dwuletniej dziewczynki budził wielkie kontrowersje, czemu nie ma się co dziwić. Na rodziców Airie spadła fala krytyki, że zarabiają na nieświadomym i krzywdzonym przez show-biznes dziecku. Ci tłumaczyli się, że ich córka uwielbia to, co robi.

Ona kocha pozowanie przed kamerą, a castingi to jej żywioł. Cieszy nas to, że odnosi sukcesy w czymś, co ją pasjonuje - mówili na łamach prasy.

Jak dziś wygląda żywa laleczka Barbie? Aira ma już 12 lat, jednak nie planuje zwalniać tempa. Owszem, występuje w mniejszej liczbie reklam, jednak próbuje swoich sił w aktorstwie. Zagrała w takich filmach, jak "Education in love", "Logan Lucky" czy "Najdłuższa podróż". Jest aktywna na Instagramie, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak się zmieniała.

Tak Aira Marie Brown wyglądała w wieku 6 lat.

Aira Marie Brown żywa Barbie instagram.com/airamarie09/

A tak wygląda obecnie.

Aira Marie Brown instagram.com/airamarie09/

Więcej zdjęć z teraźniejszości zobaczycie w naszej galerii.

