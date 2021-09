W mediach społecznościowych często pojawiają wspominkowe posty i relacje. Gwiazdy chętnie wracają pamięcią do czasów dzieciństwa i różnych wydarzeń ze swojej przeszłości. Do tego grona można zaliczyć również Paulinę Młynarską. Zamieszczona przez nią fotografia sprzed lat nie pozostała niezauważona.

REKLAMA

Zobacz wideo Cleo wspomina czas studiów. "Nie stać mnie było na bilet. Dosłownie"

Middleton i Thenevet na kolejnym ślubny zdjęciu. Suknia panny młodej wyjątkowa

Paulina Młynarska na zdjęciu z dzieciństwa. Pozowała z siostrą i ojcem

Na zdjęciu z rodzinnego albumu, które znalazło się na Instagramie dziennikarki, widać ją samą oraz Agatę Młynarską i Wojciecha Młynarskiego. Według oceny Pauliny Młynarskiej, kadr pochodzi z pierwszej połowy lat 70., więc obie siostry są dziewczynkami. Nie zdecydowały się uśmiechnąć do obiektywu. Paulina Młynarska odniosła się do tego w opisie do posta. Nie kryła się też z emocjami wywołanymi przez fotografię.

Wśród różnych "darów ojczyzny" takie zdjęcie z siostrą i tatą. Pewnie jakiś 1973-4 rok. Jak widać, kochamy pozować. Wzrusz! Dobranoc! - napisała.

Jedna z komentujących osób stwierdziła, że w kwestii pozowania siostry Młynarskie nie różniły się niczym od innych dzieci. Niemniej jednak każde takie zdjęcie jest wspaniałą pamiątką, która przywoła dawne chwile. Pojawiło się też wiele ciepłych słów.

Cudowna fotka. Tatko i jego dwie królewny - czytamy.

Donald Tusk na zdjęciu sprzed lat. Opis i gest na ujęciu wymowne

Nie tylko Paulina Młynarska przeniosła się ostatnio wspomnieniami do przeszłości. Na początku września zdjęcie sprzed 32 lat opublikowała na swoim profilu Dorota Chotecka. Z kolei Tomasz Kammel przypomniał zdarzenie z 2001 roku. Podczas sylwestra, którego gościem był Enrique Iglesias, zapaliły się włosy na głowie dziennikarza.