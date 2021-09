Ola to jedna z nowych uczestniczek czwartej edycji "Love Island". Choć kobieta pojawiła się w programie stosunkowo niedawno, to już zdążyła w nim nieźle namieszać. Wystarczy chociażby zwrócić uwagę na to, z kim stworzyła parę. Ola wybrała Arka, który jeszcze niedawno wzdychał do Andzi, ale niestety dostał od niej kosza.

Ola z "Love Island" zachwyciła Arka urodą. Kilka lat temu wyglądała inaczej

Pojawiając się na wyspie, Ola zrobiła duże wrażenie zarówno na uczestnikach, jak i uczestniczkach programu "Love Island". Singielka jest uroczą blondynką o niebieskich oczach i może pochwalić się zadbaną sylwetką. Na długo przed udziałem w programie wyglądała jednak nieco inaczej.

Ola cieszy się dużą popularnością na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad 130 tys. użytkowników. Na jej koncie znajdziemy stare zdjęcia, które pochodzą z 2015 roku. Widać, że od tego czasu zmienił się m.in. kształt brwi i ust uczestniczki programu "Love Island". Ola postawiła także na inną fryzurę, zmieniając tzw. ombre na platynowy blond.

Przypomnijmy, że udział Oli w programie "Love Island" nie jest jej debiutem. Wiemy jeszcze o co najmniej jednym jej występie w programie rozrywkowym - w emitowanym na antenie TTV programie "Piękne i Odważne". Celebrytka została zapamiętana jako barwna postać, a finalnie zwyciężczyni show.

Ola urodziła się 16 maja 1996 roku. Na wyspę przyleciała z Wrocławia, gdzie mieszka i pracuje na co dzień. Uwielbia taniec i dobrą muzykę, a w szczególności polskie przeboje. Chętnie też biega i jeździ na rowerze. Na starych zdjęciach widać, że jako nastolatka również miała figurę, której można pozazdrościć.