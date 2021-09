W niedzielę 19 września media obiegły kolejne informacje, które mogą okazać się przełomem w sprawie zaginięcia 22-letniej youtuberki Gabrielle Petito. Policja poinformowała o znalezieniu zwłok, które pasują opisem do wyglądu Gabby. Mimo że ma jeszcze pewności, że ciało należy do Petito, funkcjonariusze poinformowali o tym fakcie rodzinę influencerki. Brat i ojciec zaginionej podzielili się emocjonalnymi wpisami na Instagramie w odpowiedzi na te niezwykle dramatyczne doniesienia.

Znaleziono ciało pasujące do opisu zaginionej youtuberki - Gabby Petito

Rodzina zaginionej youtuberki chce sprawiedliwości dla Gabby

Ojciec dziewczyny, Joseph Petito, udostępnił zdjęcie Gabby pozującej na tle muralu z namalowanymi skrzydłami, a swój post opatrzył krótkim podpisem brzmiącym: "Gabby Petito poruszyła świat".

Bardzo podobne zdjęcie youtuberki wstawił również jej brat, TJ Schmidt, a w swoim poście napisał:

Nie wiem nawet, co powiedzieć. Jestem rozdarty. Moje serce jest roztrzaskane.

Brat zaginionej w poście dodał również hashtag brzmiący "justiceforgabby", co oznacza "sprawiedliwość dla Gabby".

Jak informowało CNN, autopsja odnalezionego ciała ma zostać przeprowadzona we wtorek. Policja cały czas prosi o informacje, które mogą przybliżyć funkcjonariuszy do poznania odpowiedzi, co stało się z Gabby.

Zaginęła amerykańska youtuberka. Jej chłopak powrócił sam do domu

Petito wraz ze swoim chłopakiem w lipcu tego roku rozpoczęli podróż po Stanach Zjednoczonych. Pod koniec sierpnia dziewczyna kontaktowała się ze swoją matką, od tego czasu rodzice nie słyszeli wieści od córki. Narzeczony youtuberki, Brian Laundrie, 1 września wrócił sam do domu. Nie chciał rozmawiać z policją, po czym ponownie wyjechał. 11 września rodzice Gabrielle zgłosili jej zaginięcie. Obecnie policja poszukuje również narzeczonego Petito, jednak nie postawiła mu żadnych zarzutów.