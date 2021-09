Oliwia Ciesiółka w mediach społecznościowych obserwatorom pokazuje stylizacje i makijaże. Kilka razy przyciemniła kolor włosów, ale tym razem zmiana wizerunku była radykalna.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia przeszła metamorfozę

Oliwia Ciesiółka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała w sieci zdjęcie, na którym pozuje razem z siostrą. Dwie brunetki o długich włosach uśmiechają się do kamery. Gdyby nie podpis i konto, na którym zostały zamieszczone, trudno byłoby odgadnąć, że jedną z nich jest "Modra frelka", czyli właśnie Oliwia. Przez fanów została zapamiętana jako delikatna blondynka o dużych ciemnych oczach, po tej metamorfozie stała się nie do poznania. W komentarzach czytamy, że jest teraz bardzo podobna do siostry.

Pięknie wyglądasz. Co za zmiana! Nie poznałam.

Oliwka, to zdecydowanie Twój kolor.

Oliwia nie dość, że zmieniła kolor włosów na ciemny brąz, to również pozbyła się swoich charakterystycznych fal. Do tego włożyła sukienkę w mocnym granatowym kolorze, choć zwykle nosiła pastelowe kreacje.

Fotografia pochodzi z imprezy ślubnej, w której uczestniczyły siostry. A Oliwia zabawnie skwitowała wspólne zdjęcie:

Kiedy w trakcie bójki nagle do domu wraca mama - napisała Oliwia.

Oliwia Ciesiółka brała udział w czwartej edycji eksperymentu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Poznała tam Łukasza Kuchtę, z którym stworzyła, wydawało się udany, związek. Para doczekała się narodzin wymarzonego syna Franka. Ich szczęście jednak nie przetrwało próby czasu i małżonkowie rozstali się, o czym uczestniczka poinformowała tuż przed Bożym Narodzeniem 2020 roku. Teraz, choć nie są razem, wspólnie wychowują syna.