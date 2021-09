19 września odszedł aktor komediowy John Challis. Artysta znany z nadawanego przez wiele lat sitcomu stacji BBC "Tylko głupcy i konie" miał 79 lat. Informację o śmierci Challisa podała jego najbliższa rodzina.

REKLAMA

Zobacz wideo Najwięksi aktorzy Złotej Ery Hollywood

Łukasz Schreiber uważa, że aborcja jest zabójstwem. Marianna ma inne zdanie

John Challis nie żyje

Śmierć aktora potwierdził portal BBC News. W oficjalnym oświadczeniu rodziny czytamy, że Challis odszedł podczas snu. Od wielu lat zmagał się z rakiem - nie ujawniono jednak o jaki rodzaj nowotworu chodziło.

Z ciężkim sercem przekazujemy wam tak bardzo smutne wieści. Nasz i wasz drogi przyjaciel, John Challis, zmarł spokojnie podczas snu, po długiej walce z rakiem. Zawsze będzie kochany za bycie Boycie'em. Pozostawił po sobie ogromne dziedzictwo. Jego praca będzie przynosić uśmiech na twarzach widzów jeszcze przez kolejne lata.

John Challis nie żyje. Kim był?

Challis największą sławę zdobył dzięki roli Boyciego w brytyjskim sitcomie "Tylko głupcy i konie". Jego bohater cieszył się tak dużą popularnością, że po latach powstał spin-off "The Green Green Grass" w całości skupiający się na granej przez niego postaci. Oprócz tego zagrał w licznych brytyjskich produkcjach telewizyjnych. Wśród seriali z udziałem aktora można zobaczyć też "Dixon of Dock Green", "The Sweeney", "Doktor Who", "Beau Geste", "Juliet Bravo" czy "Jedną nogą w grobie".

Kossakowski reaguje na zaczepki i pytania o związek z Martyną Wojciechowską

Challis był żonaty czterokrotnie. Jego pierwszą wybranką była Carol Robertson - producentka telewizyjna BBC, drugą Debbie Arnold, trzecią Sabina Franklyn - obie są aktorkami. Czwartą żoną była Carol Challis, która poślubił w 1993 roku i z którą był związany aż do śmierci.