Donald Tusk należy do grona polityków aktywnych w mediach społecznościowych. Były premier na swoim Twitterze zamieszcza głównie tweety z nawiązaniem do bieżącej sytuacji polityczno-społecznej. Raz jednak potwierdził tam, że jego Kasia Tusk urodziła drugie dziecko. Więcej prywaty można znaleźć na jego Instagramie. Tam np. wraca pamięcią do dawnych lat.

Donald Tusk na zdjęciu z młodości. Wymowny opis i gest

Donald Tusk opublikował na swoim Instagramie zdjęcie z czasów swojej młodości. Uwagę zwracają jednak nie jego bujne loki, lecz zamieszczony opis oraz gest. Osoba robiąca fotografię uchwyciła moment, gdy bohater ujęcia puka się w czoło. W niektórych krajach, w tym właśnie w Polsce, takim sposobem bezsłownie przekazuje się komuś, że to, co robi lub mówi jest niemądre. Współgra to ze stwierdzeniem dodanym w opisie. Donald Tusk nawiązał do tego, co niegdyś przekazała mu jego matka.

Wciąż pamiętam radę mojej mamy sprzed niemal pół wieku, aby trzymać się z daleka od ludzi niemądrych, bo głupota może być zaraźliwa. I nawet profesorskie tytuły przed nią nie chronią - czytamy.

Można to odebrać jako przytyczek wobec niektórych osób znanych publicznie, właśnie z tytułami profesorskimi, których zachowanie i słowa bywają obraźliwe dla innych.

Ze słowami zgodziło się wielu obserwatorów Donalda Tuska na Instagramie.

Moja mówi: nieważne, jaki masz tytuł, ważne, jakim jesteś człowiekiem.

Mądrze gadała mamusia. Powinno się odbierać tytuły naukowe za głupotę - czytamy w komentarzach pod postem.

Nie był to pierwszy raz, gdy Donald Tusk zamieścił na Instagramie zdjęcie sprzed lat. Na jego profilu można było zobaczyć chociażby ujęcia ze ślubu polityka w 1978 roku. Z kolei przy okazji Dnia Dziecka pokazał swoje fotografie z czasów, gdy jego córka była jeszcze małym dzieckiem i niósł ją na barana. Moment ten odtworzył nawet ze swoją wnuczką.