W niedzielę 19 września przedstawiciele FBI na konferencji prasowej poinformowali o znalezieniu w stanie Wyoming ludzkich szczątków, które są zgodne z opisem wyglądu Gabby Petito, youtuberki zaginionej pod koniec sierpnia. Jak informuje CNN, policja nie ma pewności, czy oznacza to koniec poszukiwań dziewczyny. Autopsja ma zostać przeprowadzona dopiero we wtorek, jednak rodzina Gabby została już poinformowana o odkryciu policji.

Znaleziono ciało pasujące do opisu zaginionej youtuberki

Nie ma jeszcze stuprocentowej pewności, czy znalezione szczątki należą do Gabby, nie wiadomo również, co było przyczyną śmierci. Jak podaje The Daily Beast, ustalenie tego faktu może być trudne ze względu na ilość czasu, która upłynęła od zaginięcia. Policja kontynuuje poszukiwania Gabby, a także jej chłopaka, który zniknął z domu. Brian Laundrie powrócił z ich wspólnego wyjazdu sam 1 września. Jak donosi BBC, mężczyzna nie chciał rozmawiać z policją w sprawie Gabby. Laundrie, który po kilku dniach ponownie wyjechał, jest obecnie poszukiwany, jednak nie zostały mu postawione żadne zarzuty. Rodzina chłopaka przekazała policji, że nie widziała go od zeszłego wtorku.

Gabriella Petito i Brian Laundrie w lipcu tego roku rozpoczęli podróż po Stanach Zjednoczonych, którą relacjonowali w swoich mediach społecznościowych. Matka dziewczyny przekazała mediom, że ostatni raz miała kontakt z Gabby 27 i 30 sierpnia, jednak wiadomości, które dostała od córki, były bardzo krótkie. Brian wrócił do domu sam 1 września, chłopak przyjechał białym vanem, którym wspólnie podróżowali. Rodzina Gabby, która nie miała później żadnego kontaktu z córką, zgłosiła zaginięcie dziewczyny 11 września. Jak donosi BBC, policja cały czas prosi o jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w ustaleniu, co stało się z Gabby oraz gdzie obecnie może przebywać jej chłopak.

BBC informuje również, że dwa tygodnie przed zaginięciem youtuberki policja w mieście Moab w stanie Utah otrzymała zgłoszenie w związku z możliwym przypadkiem przemocy domowej z udziałem pary. Na filmiku udostępnionym przez policję widać płaczącą Gabby, która skarżyła się na stan swojego zdrowia psychicznego. Powiedziała również policji, że od pewnego czasu ona i jej chłopak coraz częściej się kłócą. Funkcjonariusze mieli przekazać parze, aby tę noc spędzili osobno, jednak nie postawili wówczas żadnych oficjalnych zarzutów.