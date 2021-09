Tegoroczne nagrody Emmy zostały przyznane. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Telewizyjnej uhonorowała najlepsze aktorki i aktorów w telewizji. Podczas 73. gali królowały takie produkcje, jak "The Crown", "Ted Lasso" i "Gambit królowej". Śmietanka znamienitych aktorów z Hollywood pozowała na czerwonym dywanie tak samo chętnie, jak odbierała "telewizyjne Oscary". Gwiazdy w tym roku postawiły na klasykę i żywe kolory.

Emmy 2021. Najpiękniejsze kreacje z czerwonego dywanu. W tym roku królowała klasyka

Podczas tegorocznej gali odbyło się bez modowych szaleństw. Gwiazdy postawiły na sprawdzoną, jednak efektowną klasykę. Catherine Zeta-Jones jak zawsze lśniła, a w burgundowej sukni bez ramiączek wyglądała przepięknie. Dopasowana kreacja podkreśliła talię aktorki, a głębokie rozcięcie aż do uda dodało nieco pikanterii. Zeta-Jones dobrała do niej szpilki w tym samym kolorze oraz ciężką biżuterię.

Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones AP

To był wyjątkowy wieczór dla Gillian Anderson. Aktorka po raz drugi w swojej karierze zdobyła nagrodę Emmy i to za rolę Margaret Thatcher w "The Crown". Pierwszą statuetkę odebrała w 1997 za "Archiwum X". Na gali pojawiła się w pięknym zestawie od Chloe, składającym się z krótkiego topu z frędzlami oraz długiej spódnicy, która ciągnęła się aż do ziemi.

Gillian Anderson AP

Anya Taylor-Joy postawiła na delikatną, satynową suknię na ramiączkach. Dobrała do niej pelerynę w odcieniach żółci, która efektownie ciągnęła się za nią po czerwonym dywanie.

Anya Taylor-Joy AP

Podczas 73. gali wręczenia nagród Emmy pojawili się również Billy Porter, Jennifer Coolidge, Kate Winslet czy Ewan McGregor. Spore zamieszanie wywołała Emma Corrin, która zjawiła się w dosyć oryginalnej stylizacji. Dobrała do niej czepek oraz czarne, długie szpony. Zdjęcia z czerwonego dywanu znajdziecie w naszej galerii.

Która ze stylizacji przypadła wam najbardziej do gustu?