Małgorzata Rozenek chętnie chwali się stylizacjami na Instagramie. Nie jest tajemnicą, że ceni sobie modę, lubi zwracać na siebie uwagę ubraniami. Sięga zarówno po światowej sławy marki, jak i stroje z sieciówek. Niedawno zachwyciła wszystkich jasnym total lookiem, a jeszcze wcześniej czarnym kombinezonem, do którego dobrała małą torebkę marki Chanel. Tym razem spódnicę i marynarkę o klasycznym kroju uzupełniła o nietypowe dodatki.

Małgorzata Rozenek pokazała stylizacje inspirowaną programem "Projekt Lady"

Małgorzata Rozenek opublikowała zdjęcie, na którym pozuje w iście pałacowym otoczeniu. Ozdobny piec kaflowy, sztukateria i obszerny fotel stanowią idealne tło do stylizacji gwiazdy. Jak wynika z oznaczonej w poście lokalizacji, fotografia została zrobiona w Pałacu Ojrzanów. Małgosia wybrała komplet składający się z spódnicy i marynarki w ciekawy wzór. Look uzupełniła czarnymi podkolanówkami i lakierowanymi butami na płaskiej podeszwie. Gosia opatrzyła zdjęcie żartobliwym opisem nawiązującym do programu, którego była współprowadzącą. Nie da się ukryć, że elementy stylizacji nawiązują do mundurków, które w każdym sezonie nosiły uczestniczki "Projektu Lady".

Kiedy "Projekt Lady" wejdzie za mocno.

W komentarzach posypały się komplementy. Look Małgosi przypadł obserwatorom do gustu. Jedna z fanek przyznała, że Rozenek imponuje jej dystansem do samej siebie.

Made my day. Uwielbiam pani dystans do siebie.

Te nogi! Buty i podkolanówki sztos!

Piękna jak zawsze. Super stylizacja.

