Katie Piper została zaatakowana przez napastnika w okolicy kafejki internetowej, do której udała się tego felernego dnia. Jej twarz była koszmarnie poparzona, a szanse na odzyskanie poprzedniego wyglądu niemal znikome. Była to o tyle trudna sytuacja, że Piper pracowała jako modelka. Kobieta w ciągu ostatnich 13 lat przeszła 400 operacji plastycznych. Stała się również prawdziwą inspiracją, a jej historia opowiadana była w wielu książkach, dokumentach czy programach.

Po latach Piper wydaje się całkowicie pogodzona ze swoją przeszłością, udziela się w fundacjach dla kobiet dotkniętych przemocą domową, wydaje autorskie poradniki, a uśmiech niemal nie znika z jej twarzy.

Katie Piper przed atakiem

Katie Piper związana była z Danielem Lynchem, który był przemocowym partnerem. Kobieta zerwała z mężczyzną, jednak ten nie mógł pogodzić się z rozstaniem. Przed atakiem Lynch porwał modelkę, następnie zamknął w pokoju hotelowym, gdzie gwałcił ją i bił. Ostatecznie mężczyzna wynajął Stefana Sylvestre'a, który oblał Katie kwasem siarkowym.

Katie Piper po ataku

W wyniku ataku, twarz Katie była dramatycznie zmasakrowana. Modelka doznała ciężkich oparzeń, straciła również wzrok w jednym oku. Lekarze cudem uratowali jej życie.

Katie Piper przeszła szereg zabiegów i operacji

Katie Piper przeszła około 400 operacji plastycznych, które w znacznym stopniu zniwelowały skutki poparzenia kwasem. Chociaż na twarzy kobiety możemy dostrzec blizny, to jej obecny wygląd robi wrażenie.

Katie Piper udziela się w mediach

Historia Katie Piper wstrząsnęła światowymi mediami. Modelka była zapraszana do wielu programów, a charyzma oraz osobowość, sprawiły, że zaproponowano jej prowadzenie kilku telewizyjnych formatów. Od 2016 roku występuje w roli gospodyni programu "Never Seen a Doctor". Jest również założycielką fundacji pomagającej ofiarom poparzeń.

Katie Piper napisała wiele książek

Katie Piper została również autorką wielu książek oraz poradników. We wrześniu 2021 roku premierę miała jej kolejna publikacja, "A Little Bit of Faith: Hopeful Affirmations for Every Day of the Year".

Katie Piper - kto jest mężem modelki?

Piper jest związana z Richardem Jamesem Suttonem. Para pobrała się w 2015 roku. Mąż jest obecny w mediach społecznościowych modelki - Katie chętnie publikuje nagrania i zdjęcia z udziałem ukochanego.

Katie Piper jest matką dwóch córek

Wraz z mężem Richardem, Katie Piper wychowuje dwie córki. Mama dba, by wizerunki jej dzieci były zawsze ukryte. Na rodzinnych zdjęciach twarze dziewczynek są przysłonięte bądź zamazane.

