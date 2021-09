Anna Lewandowska regularnie ćwiczy i przykłada wielką wagę do zdrowego trybu życia. Trenerka również dba o to, aby jej rodzina trzymała jak najlepszą i przede wszystkim zdrową formę. Żona Roberta Lewandowskiego z okazji swoich 33. urodzin zdecydowała się zrobić dokładne badania krwi, których wynikami pochwaliła się na Instagramie.

Tak jak obiecałam. Ostatnio powiedziałam, że na urodziny sprawię sobie prezent, czyli podstawowe badania, nie tylko podstawowe. Taki „checking" mojego ciała robię raz w roku. Odebrałam właśnie wyniki badań krwi. Są perfekcyjne, jak to powiedziała pani doktor, co mnie bardzo cieszy, bo sumiennie dbam o swoje zdrowie — powiedziała trenerka na Instastory.

Zobacz wideo Anna Lewandowska relacjonowała swoje urodziny na Instagramie. Przyjaciele sprawili jej niesamowitą niespodziankę

Anna Lewandowska jest zaniepokojona zdrowiem dzieci

Anna Lewandowska w najnowszym poście na Instagramie wróciła do tematu badań. Już nie mówiła o swoich świetnych wynikach, a skupiła się na najmłodszych, którzy mają niemały problem. Przez pandemię koronawirusa ich aktywność fizyczna znacznie się zmniejszyła, co odbija się na ich zdrowiu. To bardzo niepokoi Annę Lewandowską.

Dane na temat aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, obejmujące okres pandemii, są bardzo niepokojące. Wyniki pokazały, że aktywność tej grupy wiekowej spadła aż o 33% w stosunku do okresu sprzed pandemii. Średni dzienny czas aktywności fizycznej, wynoszący 84 minuty przed pandemią, uległ zmniejszeniu do zaledwie 53 minut! - czytamy w poście.

Anna Lewandowska została ambasadorką kampanii SKS "Wracamy do formy!" W ten sposób chce zmotywować najmłodszych, aby wrócili na tory zdrowszego trybu życia.

