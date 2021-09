Doda w czerwcu ogłosiła na Instagramie, że rozwodzi się z Emilem Stępniem. Piosenkarka zapowiadała wówczas, że ich rozstanie nie wpłynie negatywnie na ostatni łączący ich projekt, czyli film "Dziewczyny z Dubaju". Nowe fakty, które wychodzą na światło dzienne, mówią nam, że może być zupełnie inaczej, a to przez zachowanie Emila Stępnia, o którym od jakiegoś czasu wspomina Doda.

Doda boi się o premierę "Dziewczyn z Dubaju". Jest załamana zachowaniem męża

Jakiś czas temu Doda zwierzyła się fanom, że mąż utrudnia rozwód. Dopiero po kilku miesiącach odebrał pozew rozwodowy, tym samym grając na zwłokę. Jakby tego było mało, kilka dni później piosenkarka zamieściła na Instastory rzekome screeny wiadomości Emila Stępnia do kobiet, w których oferował im przedpremierową projekcję "Dziewczyn z Dubaju", które do kin mają trafić dopiero w listopadzie. Doda boi się, że przez lekkomyślne zachowanie męża, film wcześniej wypłynie do internetu, przez co praca całej ekipy filmowej pójdzie na marne. Artystka jest bezsilna.

Jeżeli ktoś nagra film, chociażby telefonem, i udostępni w sieci przed premierą, konsekwencje są dramatyczne dla wszystkich i cała praca ekipy idzie na marne. Nie mam kontaktu z mężem, ale przekazałam prawnikom, że nie jestem w stanie w takiej sytuacji chronić filmu na ostatniej prostej przed premierą - mówiła na łamach tygodnika "Na żywo".

Stępień opublikował zdjęcia Dody z modelem. Szybko skasował wpis

Mimo wszystko Doda jest dobrej myśli i ma nadzieje, że nic nie przeszkodzi w organizowanej przez nią premierze.

Mimo dyskomfortu związanego z moim prywatnym życiem jestem profesjonalistką i biorę odpowiedzialność za film, który współtworzyłam i premierę, którą z radością zorganizuję dla wspaniałych ludzi, z którymi miałam przyjemność pracować na planie - dodała w rozmowie z tygodnikiem.

"Dziewczyny z Dubaju" trafią do kin już za kilka tygodni. Wybierzecie się na seans?

