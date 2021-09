Edyta Pazura regularnie wrzuca na Instagram zdjęcia wnętrz domu. Mieliśmy już okazję podziwiać różne kąty, wśród których były m.in. kuchnia czy salon. Tym razem na InstaStories żony aktora trafiła łazienka. Stylowa!

REKLAMA

Przeczytaj także: Edyta Pazura wspomina początki współpracy z mężem. Chciała czegoś innego: Zawsze po studiach widziałam się w jakiejś korpo

Edyta Pazura opowiedziała o szkole swoich dzieci. "Ani prywatna, ani publiczna"

Zobacz wideo Edyta Pazura pokazała swój dom na Mazurach

Polecamy również: Edyta Pazura nietypowo karmi córkę i przy okazji pokazuje kuchnię. "Podzielność uwagi". Wnętrze piękne i rustykalne

Edyta Pazura szykowała kąpiel dla najmłodszej córki. Pokazała łazienkę

Na zdjęciu, które wrzuciła Edyta Pazura, widzimy, jak Rita stoi w łazience przy wielkiej wannie. Dziewczynka trzyma kolorowe opakowanie w dłoniach, a opis na zdjęciu wyjaśnia wszystko:

Kąpiel z kulą obowiązkowa - napisała Edyta Pazura.

Przeczytaj też: Edyta Pazura pochwaliła się zdjęciem z najstarszą córką. Fani zgodni. "Wyglądacie jak dwie krople wody"

Edyta Pazura Instagram/edyta_pazura

Polecamy także: Edyta Pazura rozkręciła nowy biznes. "Zaangażowano setki osób, które dzięki temu projektowi mają pracę". Pomagał jej mąż

Najwyraźniej żona aktora szykowała kąpiel dla najmłodszej pociechy. My dzięki temu mogliśmy przyjrzeć się łazience Pazurów. Uwagę zwracają wzorzyste kafelki w odcieniach szarości na ścianach. Nie da się jednak ukryć, że to wanna gra pierwsze skrzypce. Jest ogromna i wolnostojąca. Ma też lekko owalny kształt i biały, klasyczny kolor, który doskonale komponuje się we wnętrzu.

Podoba się wam łazienka Pazurów?

Przeczytaj także: (Nie)pełny portret rodziny Pazurów kością niezgody. Pominięto Anastazję? Psycholożka: Może poczuć się urażona, ale... [PLOTEK EXCLUSIVE]