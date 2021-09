Książę Harry i Meghan Markle nie uciekną tak łatwo od rozgłosu związanego z pozornie zwyczajną sesją fotograficzną dla magazynu "Time". Zdjęcia zostały wzięte pod lupę zarówno przez internetowych detektywów, ekspertów od rodziny królewskiej, jak i specjalistów od mowy ciała. Wnioski? Fotografie przekazują nam więcej, niż sami zainteresowani zapewne by tego chcieli. Tym razem prasa zajęła się biżuterią Markle.

Meghan Markle i pierścionek z Bliskiego Wschodu

Magazyn "Time" ogłosił listę "100 najbardziej wpływowych ludzi świata", na której szczycie jednej z sześciu kategorii (ikony) znaleźli się książę Harry i Meghan Markle. Do okładkowego zdjęcia księżna Sussexu zapozowała w białym komplecie z zestawem biżuterii na rękach. Jak wyliczył portal Daily Mail, wartość wszystkich błyskotek Markle z okładki wynosi... 384 tys. dolarów (ok. 1,5 mln złotych). Szum wokół wyrobów jubilerskich nie koncentruje się jednak wokół ich ceny, a pochodzenia.

Zagraniczne media zwracają uwagę na pierścionek na małym palcu księżnej Sussexu (jego wartość to 62 tys. dolarów), który do złudzenia przypomina ten z sesji Markle dla "Time" z października 2020 roku. Portal Page Six informował wówczas, że błyskotka została wykonana z diamentów, które para dostała od "anonimowego darczyńcy z Bliskiego Wschodu". Markle miała szybko zaprzeczyć tym doniesieniom, twierdząc, że został jej pożyczony przez stylistkę na potrzeby sesji zdjęciowej.

Dlaczego pochodzenia pierścionka ma znaczenie? Meghan i Harry są znani ze swojej pracy humanitarnej, więc noszenie przez Markle biżuterii, która miałaby zostać uzyskana w nieludzkich warunkach lub podarowana przez któregoś z przywódców łamiących prawa człowieka, wzbudza wiele wątpliwości.