Kasia Cichopek jest nie tylko osobowością telewizyjną, ale i zapaloną instagramerką. Gwiazda chętnie dzieli się kadrami z życia zawodowego i prywatnego na platformie zdjęciowej, komunikując się w ten sposób z obserwatorami. W ostatnim czasie pochwaliła się kulisami sesji zdjęciowej, w której wzięła udział. Uwaga fanów skoncentrowała się jednak nie na uśmiechniętej Cichopek czy jej całej stylizacji, a... butach gwiazdy.

REKLAMA

Zobacz wideo Kasia Cichopek tańczy na randce z mężem

Marianna Schreiber żali się na braki w garderobie

Kasia Cichopek zaliczyła wpadkę. Fani zaskoczeni jej obuwiem

Prezenterka wrzuciła zdjęcie prosto z planu sesji zdjęciowej, które podpisała:

Pozdrowienia z planu sesji zdjęciowej. Backstage znajdziecie na InstaStory, a stylówki w Warszawie i Poznaniu. A wy, szykujecie już jesienne ciuchy?

Stylizacja gwiazdy złożyła się z jasnej marynarki, białej bluzki i kremowych spodni. Do takiego zestawienia prezenterka dobrała sandały na koturnie, które to właśnie przyciągnęły największą uwagę internautów. Na zdjęciach widać bowiem, że buty są... o wiele za duże! W komentarzach pod wpisem czytamy:

Gdyby nie te siedmiomilowe buty, to mogliby być nawet ok.

Buty chyba lekko za duże. To chyba po starszej siostrze?

Tak samo wyglądałam, jak byłam dziewczynką w butach mamy.

Natalia Siwiec ostro o pomysłach Czarnka. "Jest mega frajerem, który nie ogarnia"

Powodem, dla którego prezenterka założyła do sesji zdjęciowej za duże buty, jest jej nietypowy rozmiar stopy. Gwiazda nosi bowiem numer 34, który nie należy do najpopularniejszych. To także nie był pierwszy raz, kiedy stopy Cichopek znalazły się pod ostrzałem internautów. W zeszłym roku jej obserwatorzy nie mogli wyjść z podziwu nad ich gibkością, innym razem zaś zauważyli dwukolorowe paznokcie u stóp.