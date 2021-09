Katarzyna Dowbor doczekała się dwójki pociech. Maciej Dowbor poszedł w ślady znanej mamy i swoją karierę związał z telewizją. Maria jest córką Katarzyny ze związku z dziennikarzem Jerzym Baczyńskim. 22-latka w przeszłości pojawiała się z mamą na ściankach, ale z czasem przestała bywać na imprezach branżowych. Skupiła się na nauce, ale znalazła również czas na miłość. Dziennikarka w rozmowie z tygodnikiem "Życie na gorąco" zdradziła, jakim partnerem dla Marysi jest jej zięć.

Katarzyna Dowbor zachwala swojego zięcia

Katarzyna Dowbor jakiś czas temu pozowała z córką do okładki magazynu "Forbes". Wówczas fani zachwycili się Marysią i zasypali ją komplementami w komentarzach. Maria zniknęła z show-biznesu i wyleciała do Wielkiej Brytanii na studia. Katarzyna udzieliła wywiadu dla "Życia na gorąco" i przyznała, że Maria jest w związku. Wyjawiła, że ukochanego poznała w Polsce. Dziennikarka nie ukrywała, że Krystian jest bardzo wartościowym mężczyzną. Przyznała, że spędziła z nim trochę czasu, a on chętnie pomagał jej w opiece nad zwierzętami.

Mój przyszły zięć chętnie mi pomaga, zwłaszcza w opiece nad zwierzętami, które bardzo lubi […] Poznali się w Polsce rok temu. Cieszę się, że tak wartościowy młody człowiek jest przy niej i że moja córka nie zostaje ze wszystkim sama, kiedy ja wyjeżdżam realizować program - powiedziała dziennikarka.

Maria Dowbor studiowała filozofię i psychologię na prestiżowym University of Durham w Wielkiej Brytanii. Jak wynika w wypowiedzi dziennikarki, z powodu pandemii musiała przerwać studia i wrócić do kraju.

Ale jednocześnie żal mi młodych ludzi, którzy z powodu brexitu i pandemii musieli zrezygnować ze swoich marzeń. Wierzę jednak, że i w Polsce będą mieli okazję się spełnić - dodała Katarzyna Dowbor.

Kim jest partner Marii Dowbor?

Maria Dowbor na Instagramie chętnie publikuje zdjęcia z życia prywatnego, na których pozuje w towarzystwie ukochanego pupila. Na jej profilu można znaleźć również fotki, na których widać jej partnera.

Krystian jest studentem prawa. Studiował na University of Westminster, które mieści się w Londynie. Z wywiadu Katarzyny Dowbor wiadomo, że Maria poznała go w Polsce.

Mężczyzna ma konto na Instagramie, jednak ustawił je jako prywatne. Nie wiadomo, ile ma lat, ale najprawdopodobniej jest w zbliżonym wieku do Marysi. Tworzą ładną parę?