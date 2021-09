Konkurs dla modelek i modeli The Look of The Year co roku przyciąga najpopularniejszych projektantów i gwiazdy polskiego show-biznesu. Tegoroczna edycja odbyła się 17 września. W Akademii Sztuk Pięknych gościły m.in. Maja Hyży, Edyta Zając, Agnieszka Mrozińska i Anna Głogowska. Celebryci pozowali do zdjęć fotoreporterom, a my patrzymy na ich stylizacje.

Gwiazdy na The Look of The Year. Edyta Zając z odważnym dekoltem, Maja Hyży w mocnych kolorach

Na pokazie nie mogło zabraknąć modelki Edyty Zając. Zwyciężczyni poprzedniej edycji "Tańca z Gwiazdami" wybrała na ten dzień biały garnitur. Spodnie w kant z szerokimi, lekko rozszerzanymi nogawkami oraz marynarka o dłuższym kroju idealnie ze sobą współgrały. Modelka prezentowała się nienagannie, choć zdecydowała się na odważny dekolt, nie zakładając niczego pod marynarkę.

Na konkursie bawiła się także Maja Hyży, która tego dnia postawiła na mocniejszy akcent. Czarny koronkowy top z głębokim dekoltem zakryła marynarką oversize w intensywnym różowym kolorze. Do tego założyła czarne spodnie z wysokim stanem i fioletowe szpilki w szpic. Do tego wybrała duże kolorowe kolczyki w kształcie kwiatów i długi łańcuszek.

The Look of The Year przyciąga wielu projektantów. Wśród nich był Alex Caprice, który na pokaz przybył z żoną Agnieszką Mrozińską. Aktorka założyła beżową sukienkę na ramiączkach z połyskującą nitką i dżetami. Już na swoim ślubie udowodniła, że lubi błysk i styl glamour. Zupełnie odmiennie prezentowała się natomiast Anna Głogowska, która pozowała na ściance w luźnym fioletowym kombinezonie. Ten niekorzystnie zakrywał figurę tancerki.

The Top of The Year uchodzi za jeden z najbardziej prestiżowych konkursów modelingowych na świecie. Odbywa się w 50 krajach. Laureaci polskiej edycji wezmą udział w światowym konkursie we Włoszech. W Polsce konkurs organizowany jest od 12 lat.