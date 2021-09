Tomasz Barański od ponad roku spotyka się z piękną blondwłosą modelką. Mimo to na Instagramie do tej pory nie pokazywał zbyt często zdjęć w towarzystwie ukochanej. Kilka tygodni temu zdecydował się to zrobić po raz pierwszy. Niedawno zakochani wyjechali na wspólne wakacje na Malediwy. Tancerz zrelacjonował to w swoich mediach społecznościowych. Tym razem nie brakowało ujęć w objęciach jego partnerki.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Barański o Justynie Żyle w "Tańcu z Gwiazdami"

Monika Richardson broni Zbigniewa Zamachowskiego przed hejtem. "Nie nazywajcie go ziemniakiem"

Tomasz Barański pochwalił się wakacjami z ukochaną. Pozowali razem na rajskich plażach

Tomasz Barański zamieścił na Instagramie kilka kadrów z rajskiego urlopu, pokazując, jak spędzał czas z dziewczyną. Ujęcia z bajecznych malediwskich plaż znalazły się także na profilu jego ukochanej. Para wylegiwała się na leżakach, popijała wodę z kokosa, pluskała się w turkusowej wodzie i pływała skuterami. Innym razem zakochani leżeli pod parasolem, zagłębiając się każdy w swojej lekturze. Na romantycznych selfie nie szczędzili sobie czułych gestów.

W najpiękniejszym miejscu na ziemi. Z najpiękniejszym człowiekiem na świecie - napisał tancerz pod wspólnymi zdjęciami.

Jego ukochana nie zamieściła tak romantycznych wyznań, jednak napisała, że jest "zakochana w tym miejscu", rozkoszując się pięknymi zachodami słońca. Na profilu Tomasza Barańskiego pojawiło się wiele miłych słów od fanów, którym spodobały się fotki.

Cudownie razem wyglądacie! Dużo szczęścia.

Oby to już był szczęśliwy statek - do celu. Ślicznie wyglądacie - skomentowali fani.

Co to się działo na głowach gwiazd! Rogi i polne łąki to dopiero początek. Bywało dziwniej

Tancerz związany jest z Michaliną Warulik. 21-letnia modelka współpracuje z jedną z warszawskich agencji. Choć Tomasz Barański nie występuje już w "Tańcu z Gwiazdami" nie narzeka na brak zajęć. Prowadzi własną szkołę tańca. Kilka lat temu dużo pisało się o jego życiu prywatnym. Ma na koncie kilka medialnych związków. Przez wiele lat tworzył parę z Edytą Herbuś nie tylko na parkiecie, ale i w życiu. Para pozostaje w przyjacielskich relacjach. Później spotykał się z Klaudią Halejcio, którą poznał w tanecznym show. Na treningach między nimi zaiskrzyło, jednak związek nie przetrwał próby czasu. W 2019 roku łączony był z inną tancerką, Pauliną Przestrzelską, która pracowała w jego szkole tańca.