Klara i Laura coraz częściej goszczą na Instagramie Anny Lewandowskiej. Trenerka czuwa nad ich bezpieczeństwem i stara się nie publikować twarzy córek, jednak chętnie pokazuje, jak wygląda ich życie rodzinne. Jej nowe nagranie niejedną osobę może wprawić w osłupienie. Chodzi o nowe umiejętności starszej córki.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska relacjonowała swoje urodziny na Instagramie. Przyjaciele sprawili jej niesamowitą niespodziankę

Renée Zellweger pozuje z młodszym o dziesięć lat ukochanym. Pokazali romantyczne zdjęcie

Anna Lewandowska pokazała kolejny talent Klary. Czterolatka gra na pianinie

W 2019 roku Anna Lewandowska pochwaliła się na Instagramie, że Klara ma talent muzyczny i już od najmłodszych lat ciągnie ją do pianina. Na uroczej fotografii, którą wówczas opublikowała, widzieliśmy Klarę siedzącą na kolanach trenerki i naciskającą klawisze instrumentu. Wygląda na to, że Lewandowscy podeszli do tematu bardzo poważnie, co widać na najnowszym nagraniu "Lewej".

Trenerka opublikowała na Instagramie film z prywatnych lekcji gry na pianinie, w których bierze udział Klara. Czterolatka gra na instrumencie pod czujnym okiem nauczycielki i śpiewa po niemiecku.

Zobacz też: Klara Lewandowska uczy się pisać! Anna pokazała jej postępy. Po nauce zasnęła w ramionach mamy. "Miłość nie do opisania"

Anna Lewandowska annalewandowskahpba/Instagram

Anna Lewandowska wywija na parkiecie z "Lewym". Ale ruchy!

Trzeba przyznać, że jak na czterolatkę Klara nie może narzekać na nudę. Przypomnijmy, że podczas wakacji na Majorce córka Lewandowskich miała zdalne lekcje języka angielskiego, na które uczęszcza od trzeciego roku życia.

Na opublikowanym w sieci nagraniu było słychać, że dziewczynka zna już podstawowe słownictwo, z którego odpytuje ją lektorka. Nic dziwnego, że przy takim zaangażowaniu dziewczynka wykazuje ponadprzeciętne umiejętności.