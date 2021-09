Monika Richardson nie unika tematu rozstania ze Zbigniewem Zamachowskim. Udowodniła to po raz kolejny, publikując post na Instagramie, w którym jeszcze raz odnosi się do głośnego rozwodu. Przy okazji potwierdziła nowy związek aktora. Zwróciła się do fanów, by nie krytykowali jej niemal byłego już męża. Napisała, że często czyta w komentarzach wyzwiska w jego kierunku. Niby szlachetnie. Jednocześnie jednak wbija mu szpilę.

Monika Richardson broni Zbigniewa Zamachowskiego przed hejtem?

Dziennikarka dodała na Instagramie zdjęcie, pozując z poważną miną w białym garniturze. We wpisie zwróciła się do fanów z równie poważną sprawą.

Dzisiaj bardzo "business", bo mam prośbę i chciałabym, żebyście potraktowali ją poważnie. Wiem, że mój wkrótce już były mąż nie ma ostatnio najlepszej prasy. Mówiąc delikatnie. Jego nieszczęsny romans z koleżanką aktorką też nie jest przez was najlepiej odbierany. Trudno, jak sobie pościelił, tak się wyśpi. To jednak nie zmienia faktu, że należy do niego dziesięć lat mojego życia, a przez sześć lat nosiłam jego nazwisko. Dlatego proszę, nie nazywajcie go ziemniakiem, kurduplem, konusem, czy jak wam się zdarzało, spoconym wieprzem - napisała na Instagramie.

Monika Richardson stanęła w obronie Zbigniewa Zamachowskiego, jednak po chwili zdradziła kilka szczegółów z ich wspólnego życia i jego zachowania po rozstaniu. Wyraziła jednak nadzieję, że pozostaną w na tyle dobrych relacjach, że aktor na dokładkę nie zabierze jej mieszkania...

Niech sobie żyje szczęśliwie z pianinem, obrazem księcia Bulby i regałami z Ikei. Przepracowałam już jego wyprowadzkę i jego podziękowania za nasze dziesięć lat ("Monika tak bardzo chce pomóc, że aż przeszkadza"). Dopóki nie będzie chciał zabrać moim dzieciom i mnie mieszkania, w którym żyjemy, nie mam już do niego nic. Niech każdy żyje tak, jak umie i tak, jak chce - dodała.

W komentarzach pod postem odezwały się fanki, którym spodobał się post. Zwróciły uwagę, że ich zdaniem Monika Richardson ma klasę. Życzą jej także spokojnego i szybkiego rozwodu. Jednak wierne internautki wyczuły tę nutkę ironii, która bije z postu. Przekonują was słowa dziennikarki?