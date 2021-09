Izabella Scorupco ma powody do radości. Jej córka skończyła 24 lata. Z tej okazji polsko-szwedzka aktorka, piosenkarka i modelka wrzuciła fotografię Julii na Instagram. Na zdjęciu napisała dla niej poruszające życzenia. Widać, że mimo upływu lat, córka wciąż pozostaje "oczkiem w głowie" swojej mamy.

REKLAMA

Scorupco w bikini na jachcie. Wprawiła fanów w osłupienie. Internauta odjął jej 23 lata

Zobacz wideo Izabella Scorupco tańczy na własnym weselu

Izabella Scorupco świętuje 24. urodziny córki Julii. "Najmądrzejsza i najpiękniejsza dziewczyna"

Gwiazda opublikowała piękne zdjęcie Julii. Dziewczyna pozuje w kremowej bluzce i dżinsach, delikatnie uśmiechając się do fotografa. Wygląda bardzo naturalnie. Jej mama nie kryje zachwytu.

Wszystkiego najlepszego dla najmądrzejszej, najzabawniejszej i najpiękniejszej dziewczyny wewnątrz i na zewnątrz. Kocham cię bardzo mocno - napisała.

Julia na swoim profilu na Instagramie udostępniła mnóstwo zdjęć i urodzinowych życzeń od przyjaciół. My oczywiście także się do nich przyłączamy i życzymy Julii wszystkiego, co najlepszego!

Julia Scorupco instagram/izabellascorupco

Julia jest córką Izabelli Scorupco i hokeisty Mariusza Czerkawskiego. Urodziła się 15 września 1997 roku. Sławna mama chętnie pokazuje ją na swoim profilu. Ostatnio z dumą ogłosiła, że Julia ukończyła prestiżową uczelnię. Julia studiowała dziennikarstwo na Uniwersytecie Berkeley w San Francisco. Uczelnia uchodzi za jedną z najlepszych w Stanach Zjednoczonych.

Mój skarb. Udało ci się ukończyć szkołę. Klasa 2020 (ale w 2021). Cóż za magiczny i emocjonalny dzień, tyle niesamowitych wspomnień po czterech latach ciężkiej pracy. Jestem dumna. Gratulacje - napisała wtedy aktorka.

Julia nie jest jedynym dzieckiem aktorki. Izabella Scorupco ma także 18-letniego syna Kubę, którego ojcem jest specjalista branży PR, Jeffrey Raymond.