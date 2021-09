Linia sukcesji do brytyjskiego tronu jest bardzo długa i liczy niemal sześć tysięcy osób! Wiadomo, że to książę Karol jako pierwszy przejmie tron po królowej Elżbiecie. Co się jednak stanie, jeżeli wcześniej umrze? Rodzina królewska jest przygotowana na każdą ewentualność.

9 Fot. ONS/ East News Otwórz galerię Na Gazeta.pl