Na początku czwartkowego odcinka "Hotelu Paradise" pierwsze skrzypce grała Kasia. Nowa uczestniczka odbiła partnera Marii, która nagle przestała grać słodką dziewczynkę i pokazała pazury. Sprawdź, co jeszcze działo się w programie.

"Hotel Paradise". Kasia rozbiła mocną parę

Po dołączeniu do programu Kasia zdecydowała się zabrać na randkę Darka i Kubę. Choć bardziej otwarty na nawiązanie relacji z nową uczestniczką był ten pierwszy, to ona ostatecznie wybrała tego drugiego.

Wydaje mi się, że z Kubą lepiej się dogadałam. Wygląd u mnie gra drugorzędną rolę, a przy wyborze kierowałam się tym, z kim będę miała większą szansę na rozwinięcie relacji. To nie jest nic personalnego - stwierdziła Kasia.

Po ogłoszeniu decyzji Kuba stał jak wryty. Na jego twarzy, zamiast radości, malował się niepokój. Wtedy Maria postanowiła nie dać za wygraną.

Chcę żebyś wiedziała, że z Kubą się dobrze trzymamy. Nie powinnaś patrzeć tylko na niego. Na rajskim rozdaniu on wybierze mnie, a ty pojedziesz do domu - powiedziała w rozmowie z Kasią.

"Hotel Paradise". Darek od uczestniczek woli Klaudię El Dursi

Do tej pory największy problem ze stworzeniem relacji ma Darek. Mężczyzna już na początku podpadł widzom, twierdząc że żadna dziewczyna na wyspie nie jest w jego typie, bo on "lubi modelki".

Bardziej niż w towarzystwie uczestniczek Darek lubi przebywać z Klaudią El Dursi, która pojawiła się pod koniec czwartkowego odcinka. Gdy panie poszły przygotować się do zadania, on postanowił zagaić do prowadzącej.

Kiedy wchodzisz do programu? Czekam i czekam i nie mogę się doczekać - stwierdził.

Dobrze wam się rozmawia? - dopytywała jedna z uczestniczek.

Lepiej niż z wami - skwitował.

Jak oceniacie nowy sezon programu "Hotel Paradise"?