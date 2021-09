W 2019 roku księżna Kate i książę William brali udział w uroczystości Order of Garter. Kamery zarejestrowały wówczas moment, o którym księżna Kate pewnie chciałaby zapomnieć. Temat zachowania żony księcia Williama wrócił jak bumerang wraz z filmem, który "odżył" na TikToku.

Księżna Kate potraktowała królową Letizię jak powietrze

Podczas Order of Garter królowa Elżbieta przyznała odznaczenie królowi Hiszpanii Filipowi VI i królowi Holandii Wilhelmowi Aleksandrowi. Monarchom podczas uroczystości towarzyszyły ich żony: królowa Hiszpanii Letizia i Maksyma, królowa Holandii.

Księżna Kate najpierw wzięła udział w mszy, a następnie samochodem pojechała na miejsce, z którego miała oglądać procesję. Kamery zarejestrowały, gdy księżna, wysiadając z auta, przywitała się z kilkoma osobami i kompletnie zignorowała królową Letizię. Zachowanie żony księcia Williama nie umknęło wówczas uwadze internautów, którzy stwierdzili, że reprezentantka brytyjskiej rodziny królowej potraktowała hiszpańską królową jak powietrze i okazała jej brak szacunku.

Co w takiej sytuacji mówi królewski protokół? Otóż księżna Kate i królowa Letizia miały okazję spotkać się kilka minut wcześniej w zamku w Windsorze. Zgodnie z zasadami, kurtuazyjny ukłon musi być wykonany, ale jedynie podczas pierwszego spotkania z monarchą. To oznacza, że po dotarciu na miejsce żona księcia Williama nie musiała dygnąć, aczkolwiek mogła to zrobić z czystej uprzejmości.

Jak oceniacie zachowanie księżnej Kate?

