Edyta Pazura od kilku lat jest menedżerką Cezarego Pazury. Nie chciała być nigdy tylko "żoną znanego męża", dlatego oprócz zarządzania jego karierą, prowadzi także swoje biznesy. Na Instagramie dodała teraz wpis, w którym opisała, jak wygląda ich współpraca. Wszystko zaczęło się kilka lat temu i choć miało to potrwać tylko kilka miesięcy, to rozwija się do dziś.

REKLAMA

Zobacz wideo Pazurowie mają posiadłość na Mazurach

Edyta Pazura o współpracy z Cezarym Pazurą

Pazura dodała na swoim profilu zdjęcie z mężem, na którym on trzyma rękę na jej kolanie, a ona ją dotyka. Opisała ich zawodową historię oraz zdradziła, o jakiej karierze zawsze marzyła:

Magdalena Stępień wraca do domu i już planuje kolejną podróż z synem

Jakieś sześć lat temu przyszłam do niego i poprosiłam o angaż. Pamiętam to dobrze: Przyjmij mnie, a zobaczysz, że będę najlepszym agentem. Nie wiem, jak to się robi, ale szybko się nauczę. Dostałam rok próby i tak jakoś poszło, chociaż zawsze po studiach widziałam się w jakiejś korpo. Marzył mi się identyfikator na kolorowej smyczy, poranna kawa i imprezy integracyjne w zamian za najlepsze wykonanie planu rocznego (najlepiej na innym kontynencie). Klimatyzowane pomieszczenie z własnym biurkiem i kultowym psem, który kiwa głową oraz zdjęciem rodzinnym. Jakbym czegoś nie wiedziała, to tak pukałabym tego pieska paluszkiem, a on by kiwał tą swoją głową jak na tylnej półce kultowego Fiata 126p tak długo, aż wpadłabym na genialny plan marketingowy. Bardziej jednak prawdopodobne jest to, że wpadłabym na coś tak prostego, że cały dzień dziwiłaby się, że inni tego nie podłapali - zaczęła wpis.

Rozenek prowadzi live'a. Internautka: Naciągnięta jak guma od maski. Męski głos

Jednak nic z tych planów nie wyszło, ponieważ Edyta Pazura została mamą i jedynie mogła "obejrzeć sobie komedię romantyczną z korpo w tle". Po jakimś czasie jednak zamarzyła, by mieć swoje miejsce, do którego będzie mogła uciec, "jak już nie będzie chciała słuchać narzekań". Wtedy to historia zatoczyła koło i z propozycją współpracy w jej firmie przyszedł do niej mąż.

Zróbmy coś razem w Sky. Nie zawiedziesz się... - zapewnił. - Ale cię kocham, żeby nie było... - dodała na koniec Pazura.

Internauci nie dziwią się, że małżonkowie chcą razem pracować. Ich zdaniem świetnie się dogadują i są jedną z najbardziej udanych par w polskim show-biznesie.