Wraz z początkiem jesiennego sezonu, TVN7 zaczął emitować drugą część drugiej transzy "BrzydUli". Producenci robią, co mogą, by stale zaciekawiać fabułą fanów serialu, dlatego też do obsady dołącza "Marek numer 2". W nową postać wcielać się będzie Aleksandar Milićević (ZOBACZ: "BrzydUla". Wiemy, kto zagra Marka 2. W "Planecie Singli" uwiódł samą Danutę Stenkę), który razem z Julią Kamińską pojawił się w środę w studiu "Dzień dobry TVN". Show i tak skradła aktorka. Wyglądała zjawiskowo.

Zobacz wideo Julia Kamińska nie chce ślubu, ale wiemy, kiedy powie „tak"

Julia Kamińska zawitała do studia "DDTVN", by promować "BrzydUlę". Jak anioł. Biały "look" jednym z jej najlepszych

Julia Kamińska nie należy do grona gwiazd, które chadzają po branżowych eventach i lansują się na ściankach. Aktorka wybiera te imprezy, na których odbiera nagrody (Telekamery "Tele Tygodnia") lub te, na których promuje serial, w którym gra (ramówka TVN). 15 września zawitała do studia na róg Hożej i Marszałkowskiej w Warszawie, by porozmawiać o nowych przygodach swojej bohaterki. Miała na sobie jasny strój, który idealnie współgrał z krwistoczerwoną szminką na ustach. Fryzura? Elegancka i zaczesana do tyłu.

Julia Kamińska zadaje szyku w 'DDTVN' screen IG

"BrzydUla" - nowa postać na planie

Marek 2 już w pierwszej chwili zaliczy wpadkę, myląc Ulę z Pauliną, z którą umówił się na rozmowę o pracę. Nowy bohater jest doświadczonym PR-owcem, a na dodatek okaże się lekiem na cały czarny PR, który po pokazie kolekcji rozwodowej Miro i Sławo dopadł firmę Febo&Dobrzański. Marek 2 zachwyci profesjonalizmem oraz osobowością. Podbije serca wszystkich z wyjątkiem Marka 1, który zacznie widzieć w nim rywala. Czy słusznie?

