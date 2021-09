Magdalena Stępień ponad trzy tygodnie temu wybrała się w pierwszą podróż ze swoim małym synem. Modelka razem z nim wyleciała do Londynu, a chwile tam spędzone upamiętniała w mediach społecznościowych. Teraz jednak przyszła pora na pożegnanie się z tym miastem.

Magdalena Stępień wraca z synem do domu

Magdalena Stępień zamieściła na swoim Instagramie selfie, na którym widać również walizkę. Okazuje się, że dobiegła końca jej londyńska przygoda. Modelka bardzo dobrze wspomina ostatnie tygodnie. Miała wtedy dużo spokoju i czasu na planowanie przyszłości. Wkrótce też czeka ją kolejna wyprawa z pociechą.

Dla nas lato się jeszcze nie kończy, wkrótce ponownie wylatujemy - czytamy w opisie posta.

Wychwaliła również Oliwiera. Wspomniała, że jest on wspaniałym towarzyszem do wyjazdów oraz życia i daje jej wiele energii. Jest naprawdę szczęśliwa, że go ma.

Wszystko co wcześniej wydawało się nie do przejścia, przy nim jest możliwe. Czuję się niesamowitą szczęściarą, bo otrzymałam bezcenny dar od Boga, za który jestem bardzo wdzięczna - chwaliła syna.

W komentarzach otrzymała wiele ciepłych słów od swoich obserwatorów. Internauci pisali jej, że jest silną i wspaniałą matką. Życzyli też jej i synowi samych wspaniałych rzeczy.

Jesteś silniejsza niż kiedykolwiek. Jesteś mamusią i masz supermoc.

Oliwier ma dzielna mamę. Jak dorośnie, będzie mega dumny - pisali pod postem.

Pojawiło się również stwierdzenie, że Magdalena Stępień jest inspiracją dla innych osób. Modelka sama zajmuje się swoim synem. Zdecydowała się też zawalczyć o siebie i sięgnęła po pomoc psychoterapeuty.