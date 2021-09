Jako jedna z czołowych gwiazd i najaktywniejszych w sieci influencerek, Małgorzata Rozenek musi mierzyć się z niepochlebnymi komentarzami wścibskich internautów, którzy często krytykują ją, bo mają takie widzimisię. Nie inaczej było w środę. Internautka zarzuciła "Perfekcyjnej", że jej wygląda uległ znacznej zmianie.

Małgorzata Rozenek prowadzi live'a. "Naciągnięta jak guma od maski. Męski głos". Reakcja gwiazda zamknie "fance" usta

Małgorzata Rozenek reklamuje w sieci swoje ubrania, zabierając fanów wirtualnie do atelier, gdzie przymierza różne produkty. Robiła to, chociażby w środę wieczorem. Cały live zapisała i opublikowała na tablicy w formie posta. Jedna z pań postanowiła wyrazić krytyczną opinię pod adresem gospodyni programu "Projekt Lady".

Ostatnio widziałam zdjęcia z pierwszych podbojów Goni, to pani nie do poznania. Tutaj naciągnięta jak guma od maski. Twarz można zretuszować, jednak zmiany dekoltu i szyi robią swoje. A do tego ten męski głos... - stwierdziła.

Odpowiedź "Perfekcyjnej" pojawiła się bardzo szybko.

Może i męski, ale jak weszłam zakapturzona, przeziębiona, bez makijażu do sklepu po bułki, to pani przy kasie mówi do mnie: Ale głos to pani ma podobny do tej Rozenkowej. Także ten (śmiech).

Rozenek reaguje na chamski komentarz internautki screen IG

Jak widać, Małgorzata Rozenek w żartobliwy sposób podeszła do uszczypliwego komentarza i po raz kolejny udowodniła, że ma do siebie dystans. Tak czy inaczej komentowanie czyjegoś głosu jest ciosem poniżej pasa, ponieważ że nie mamy możliwości go sobie wybrać. Zmiana wizerunku "Perfekcyjnej"? Najważniejsze, by sama czuła się dobrze w swoim ciele.