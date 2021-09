Wygląda na to, że pięć minuty sławy Marianny Schreiber skończy się szybciej, niż przypuszczaliśmy. Pomimo ogromnego rozgłosu w mediach, żona ministra PiS-u odpadła z programu "Top Model". O jej odejściu z show zadecydowała sesja zdjęciowa z nieposłusznym koniem, którego 28-latka nie potrafiła okiełznać. Po wyemitowaniu odcinka niestrudzona Schreiber opublikowała na Instagramie obszerny wpis, w którym pożegnała się z programem TVN-u.

Marianna Schreiber żegna się z "Top Model"

Na początku wpisu Schreiber wyznała, że udział w show to dla niej przygoda życia, dzięki której udało jej się wiele zmienić. Żona ministra PiS-u zaznaczyła, że niczego nie żałuje.

Udział w programie "Top Model" to była dla mnie przygoda życia i tak jak mówiłam, te kilka dni czasem wystarczy, by wpłynąć na wewnętrzne zmiany w człowieku, aby mógł dokonać zmian daleko idących. Gdybym mogła cofnąć czas - zrobiłabym to raz jeszcze. Niczego nie żałuje. Poznałam cudownych ludzi. Każdy dzień z nimi był dla mnie jedną z najlepszych przygód życia.

Udział w programie "Top Model" dał Schreiber energię do działania i chęć realizacji planów. Choć jej przygoda trwała zaledwie kilka dni, to "zdziałały one cuda".

Można by powiedzieć, że narodziłam się na nowo i gdyby nie ten udział... Intensywny (w telewizji widzimy przyspieszenie level hard) i krótki, to nie robiłabym tego co robię teraz. Ja jestem wygrana (choć się nie nachapałam, jak to w kabarecie było) dla siebie, planów, celów. Kilka dni w takim programie - działa cuda! Naprawdę.

