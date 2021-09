Ola jest jedną z uczestniczek "Love Island", która dotąd nie znalazła w programie uczucia. Dziewczyna jednak nie załamuje się i co chwila próbuje utworzyć parę z kolejnym uczestnikiem. Aktualnie Tomala jest po raz kolejny w parze z Jędrkiem.

"Love Island 4". Ola opowiedziała o swoich poprawkach. "Zrobiłam usta, brwi, nos..."

Atrakcyjna blondynka nie zawsze wyglądała tak samo, czego nawet nie zamierza ukrywać. W rozmowie z Angeliką przyznała, że ma za sobą szereg poprawek, a chirurdzy i kosmetolodzy ingerowali w wygląd jej nosa, ust, oczu czy brwi.

Ja dwa lata temu wyglądałam zdecydowanie gorzej i mi we mnie prawie nic nie pasowało. I ja mówię: "Wszystko do wymiany, hurtowo!". Zrobiłam usta, poszłam na wybielanie zębów, umówiłam się na permanentne brwi, umówiłam się na operację nosa, później ogarnęłam sobie oczy, no i w końcu się cieszę, pozbyłam się kompleksów.

Ola sporo schudła, co również przyczyniło się do wzrostu jej poczucia wartości. Uczestniczka "Love Island" przyznała, że zaczęła żyć na całego dopiero po spektakularnej metamorfozie. W rozmowie z Angeliką przyznała również, że ma dosyć lekkie podejście do tego typu zabiegów i namawia do tego innych. Kluczem jest wybór doskonałych specjalistów.

Schudłam 12 kilo, zaczęli się ze mną oglądać faceci, no i jest k...a zaj...ście. Kocham siebie, wchodzę na bankiet i jestem królową życia! Jak chcesz sobie twarz zmienić, to sobie zmień, jak masz się lepiej czuć, tylko żeby ktoś ci nie zj...ł.

