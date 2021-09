O tym, że książę William spotyka się z Kate Middleton, mówiło się już w 2002 roku, jednak dopiero rok później ich wspólne zdjęcia pojawiły się w mediach. Choć dziś uchodzą za zgraną parę, to nie brakuje doniesień, że w ich związku nie było kolorowo. Jedna z tiktokerek przypomniała nawet wywiad, podczas którego William zaczął się śmiać, kiedy został zapytany o ślub z Kate.

Dwa lata po związaniu się z Kate William został zapytany, czy ją poślubi. Nie krył rozbawienia

W 2005 roku książę Karol wraz z synami - Harrym i Williamem - udzielali wspólnego wywiadu. Dziennikarka jedno ze swoich pytań skierowała do Williama i zapytała, czy planuje poślubić Kate. Pytanie mocno go rozbawiło, a on bez chwili namysłu krótko odpowiedział.

Nie, nie sądzę - powiedział roześmiany William.

Co ciekawe, niedługo po wywiadzie w mediach pojawiło się zdjęcie smutnej Kate. Jak dobrze wiadomo, kilka lat później, do tego ślubu jednak doszło. William i Kate pobrali się w kwietniu 2011 roku, a ceremonia, która była transmitowana w telewizji, przeszła do historii. Warto dodać, że do ślubu mogło nie dojść, gdyż w 2007 roku William i Kate rozstali się. Ponoć książę nie chciał żenić się przed trzydziestką. Dwa lata temu pojawiły się jeszcze inne zaskakujące doniesienia, według których William miał zdradzać księżną Kate z jej wieloletnią przyjaciółką. Myślicie, że te rewelacje są prawdziwe?

Książę William niegdyś imprezował więcej od księcia Harry'ego