Księżna Kate jest bardzo lubiana zarówno przez Brytyjczyków, jak i samą królową Elżbietę II. Wraz z księciem Williamem tworzą idealny obrazek rodzinny, który sprzyja temu, by po objęciu tronu cieszyć się zaufaniem wśród poddanych. Książęca para nie wywołuje skandali i nie rozmawia z mediami o sprawach prywatnych, podtrzymując tajemnicę wokół monarchii. Z tego też powodu, kiedy książę William stanie się królem, jego żona uzyska równie zaszczytny tytuł, w przeciwieństwie do księżnej Camilli.

Jaki tytuł będzie nosiła księżna Kate po objęciu tronu przez księcia Williama?

Książę William jest drugi w kolejce do tronu. Obejmie tron po swoim ojcu księciu Karolu. Kiedy zostanie królem księżna Kate otrzyma tytuł królowej małżonki. Zawiłości z tym związane tłumaczy tiktokerka Amanda Matta, specjalizująca się w brytyjskiej rodzinie królewskiej.

Ten tytuł oznacza, że jest żoną panującego monarchy, lecz jest inny niż ten, który posiada obecna królowa. Elżbieta jest królową panującą, co oznacza, że sprawuje całą rzeczywistą władzę.

Tytuł, który księżna Kate otrzyma wraz z objęciem władzy przez męża, będzie wyższy rangą niż ten, który otrzyma księżna Camilla. Książę Karol jest pierwszy w linii sukcesji, jednak jego żona nie otrzyma tytułu królowej małżonki, a jedynie księżniczki małżonki. Fakt ten został ogłoszony już w dniu ślubu. Królowa raczej nie będzie nalegać na to, by to zmienić. Trzyma Camillę na dystans i nie chce, by ta zamieszkała w Zamku Windsor.

Władza księżnej Kate nie będzie jednak polegała tylko na towarzyszeniu małżonkowi. Istnieje jedna ciekawa "władza", z której będzie mogła korzystać jako królowa małżonka do woli.

Będzie miała jedyna prawo własności nad wszystkimi delfinami, wielorybami i jesiotrami pływającymi w brytyjskich wodach - dodaje Amanda Matta.

Skąd ten dziwny przepis? Pochodzi jeszcze z 1300 roku i został ustanowiony przez Edwarda II. Na mocy tego prawa, wszystkie delfiny, wieloryby i jesiotry wyrzucone na brzeg lub schwytane w promieniu trzech mil od Wielkiej Brytanii - automatycznie należą do monarchy. I to właśnie żona króla otrzymała to prawo własności. Ten stary zwyczaj mówi o tym, że król Edward II podarował ogony tych stworzeń swojej małżonce Izabeli z Francji, by mogła użyć sztywnych części ogonów do... robienia gorsetów i biustonoszy. Księżna Kate raczej nie będzie musiała korzystać z tego wątpliwego profitu.