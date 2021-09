Michał Olszański przez wiele lat prowadził "Pytanie na śniadanie" u boku Moniki Richardson (przez dziesięć lat Zamachowskiej). Został zwolniony ze śniadaniówki tuż po tym, kiedy publicznie wyraził niezadowolenie, że musiał w programie przeprowadzać wywiad z politykiem - Jarosławem Kaczyńskim. Doświadczony i lubiany dziennikarz długo musiał czekać na nową fuchę, ale w końcu się udało. Przeszedł do Polsatu i został twarzą TV4.

Michał Olszański wraca na szklany ekran

Wirtualne Media podają, że już niebawem TV4 wyemituje nowy program - "Kocham. Przepraszam. Dziękuję". Gospodarzem będzie właśnie Michał Olszański, ale wspierać będzie go między innymi wieloletnia twarz Polsatu, Joanna Górska.

To odpowiedź na dzisiejsze szalone i bezrefleksyjne czasy. Chcemy znów opowiadać o pozornie zwykłych, lecz istotnych sprawach, którym poświęcamy coraz mniej uwagi - skupić się na uczuciach i słowach, które są najważniejsze - wyznał Bartosz Kubera, reżyser i producent programu w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

"Kocham. Przepraszam. Dziękuję" będzie współprowadzić również Anna Szlęzak, twórczyni kanału na YouTube oraz autorka książek o relacjach i związkach. U jej boku znajdzie się także Piotr Cielecki, który jest trenerem motywacyjnym.

"Kocham. Przepraszam. Dziękuję". Kiedy premiera?

Zdjęcia do programu już ruszyły, a na premierę będziemy czekać do 2 października 2021 roku. Odcinki będą się pojawiały w każdą sobotę, a czas trwania każdego to około godzina.