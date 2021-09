Zmarł Norm Macdonald. Kanadyjski artysta komediowy znany z filmów Adama Sandlera i programu "Saturday Night Live" odszedł w wieku 61 lat po dziewięcioletniej walce z nowotworem. Informację o śmierci przekazał portal Variety.

Norm Macdonald z "Saturday Night Live" nie żyje

Macdonald miał mierzyć się z chorobą nowotworową przez blisko dekadę, jednakże nie wypowiadał się o niej publicznie. Komedianta pożegnało wiele znanych postaci na mediach społecznościowych:

Jestem zdruzgotany śmiercią Norma Macdonalda. Miał najbardziej unikatowy komediowy głos, na jaki kiedykolwiek natrafiłem i był przy tym nieprawdopodobnie zabawny. Nigdy więcej nie będę się tak bardzo śmiał. Jest mi bardzo smutno za nas wszystkich dzisiaj - napisał Conan O'Brien.

W każdy możliwy sposób, w świecie stand-up'u, Norm był najlepszy. To zdanie, które podzielam ja i moi koledzy. Zawsze miał coś w zanadrzu - podzielił się refleksją David Letterman.

O k***a. Byłem ogromnym fanem Norma Macdonalda i właściwie zerżnąłem całą jego gadkę, kiedy zacząłem grać. Nie spałem po nocach, żeby oglądać go w telewizji. Był najzabawniejszym gościem wszech czasów. Straciliśmy giganta. Jeden z najlepszych. Spoczywaj w pokoju - wyznał Seth Rogen.

Kim był Norm Macdonald?

Macdonald zajmował się głównie stand-upem. Mężczyzna współpracował z twórcami sitcomu "Roseanne", a w 1993 roku dołączył do zespołu tworzącego program komediowy "Saturday Night Live", w którym brał udział przez pięć lat. Po tym czasie telewizja ABC nadawała sitcom autorstwa Macdonalda - "The Norm Show". Jedną z jego ostatnich produkcji był talk-show "Norm Macdonald Has a Show" powstały we współpracy z Netflixem.