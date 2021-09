Kendall Jenner była niekwestionowaną gwiazdą na tegorocznej Met Gali. Supermodelka miała na sobie prześwitującą, wysadzaną kryształkami sukienkę od Givenchy, która była uhonorowaniem kreacji Audrey Hepburn. W filmiku dla "Vogue" Jennerka pokazała swoje przygotowania do wzięcia udziału w "modowych Oscarach". Zdradziła, jak wyglądał proces tworzenia kreacji, w który zaangażowano aż 30 osób.

Jak wyglądał proces tworzenia kreacji Kendall Jenner na Met Galę?

Zjawiskowa kreacja Kendall Jenner na Met Galę została zaprojektowana przez dyrektora kreatywnego Givenchy, Matthew Williamsa. Prześwitującą suknię wzorowano na kreacji, jaką nosiła Audrey Hepburn w filmie "My Fair Lady" z 1964 roku. Kendall Jenner nie ukrywała, że był to dla niej zaszczyt, by wystąpić w kreacji inspirowanej suknią idolki.

Nosiła Givenchy w prawie wszystkich swoich filmach. Ona jest największą legendą. Miałem na jej punkcie obsesję przez całe życie - powiedziała modelka na temat Audrey Hepburn.

Na nagraniu pokazano również rozmowę Kendall z Matthew Williamsem. Projektant przyznał, że w procesie tworzenia kreacji dla modelki brało udział 30 krawców, którzy pracowali nad tym projektem przez trzy miesiące. Potrzebowano 2,5 tysiąca godzin, by uszyć suknię. Długi, ręcznie wyszywany tren ważył tyle, co sama kreacja. Celebrytka nie ukrywała, że chodzenie w sukni będzie sporym wyzwaniem, jednak dla pięknego wyglądu jest w stanie poświęcić wygodę.

Modelka zatrzymała się w hotelu w Nowym Jorku, który był oddalony od gmachu nowojorskiego Museum of Art zaledwie kilka przecznic. Kendall w drodze na Met Galę przez ciężką kreację nie mogła usiąść w busie - pracownicy musieli ją przytrzymywać, by podczas jazdy się nie przewróciła, co zobaczycie na nagraniu:

